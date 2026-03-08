"Mercedes" piloti Austrālijas "Grand Prix" izcīna dubultuzvaru
Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pirmajā posmā - Austrālijas "Grand Prix" - dubultuzvaru izcīnījuši "Mercedes" piloti Džordžs Rasels un Kimi Antonelli.
Rasels kļuva par līderi sacīkstes vidusdaļā un, pakāpeniski palielinot pārsvaru, izcīnīja savu sesto F-1 uzvaru. Viņš par teju trīs sekundēm pārspēja komandas biedru Antonelli, "Mercedes" pilotiem pirmo reizi šādā sastāvā izcīnot dubultuzvaru. Trešajā un ceturtajā vietā ierindojās "Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Luiss Hamiltons, zaudējot attiecīgi 15,519 un 16,144 sekundes.
Piektais finišēja pagājušās sezonas uzvarētājs Lando Noriss ("McLaren"), Makss Verstaps ("Red Bull"), kurš sāka no 20. pozīcijas, ieņēma sesto vietu, septītais bija Olivers Bērmans ("Haas"), astotais finišēja debitants Arvīds Lindblads ("Racing Bulls"), bet devītajā un desmitajā pozīcijā ierindojās Gabriels Bortoleto ("Audi") un Pjērs Gaslī ("Alpine").
Jaunās "Cadillac" komandas pilots Serhio Peress finišēja 16. pozīcijā, bet Valteri Botass nefinišēja. Vēl pirms starta apmalē ietriecās Oskars Piastri ("McLaren"), kurš kvalifikācijā bija izcīnījis piekto vietu, taču trieciens apmalē bija pietiekoši spēcīgs, lai viņš nevaru startēt.
Šosezon paredzēti 24 posmi, sezonai decembra sākumā noslēdzoties Abū Dabī. Nākamais posms nākamajā nedēļā norisināsies Ķīnā. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".