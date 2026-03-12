Skeletonists Dāvis Valdovskis kļūst par U-20 pasaules vicečempionu
Latvijas sportists Dāvis Valdovskis ceturtdien Altenbergā pasaules U-20 skeletona čempionātā izcīnīja sudraba godalgu, kamēr Emīls Indriksons un Krists Turauskis ierindojās attiecīgi septītajā un 12. pozīcijā.
Valdovskis pēc pirmā brauciena bija otrais un otrajā braucienā sasniedza labāko finiša laiku, taču ar to nepietika, lai uzlabot savu pozīciju. Viņš divu braucienu summā atpalika no uzvarētāja Jaroslava Lavreņuka 0,18 sekundes. Trešo vietu ieņēma Ķīnas skeletonists Jui Gocjins, kurš piekāpās Lavreņukam 0,76 sekundes.
Indriksonam braucienos padevās sestais un astotais labākais finiša laiks, summā zaudējot 1,71 sekundes, bet Turauskim bija 11. un 12. laiks braucienos, pēc abiem braucieniem atpaliekot 4,03 sekundes.
Junioru vecuma grupas ieskaitē pirmais trijnieks bija nemainīgs, un Valdovskis tika pie sudraba godalgas. Indriksons ieņēma devīto vietu, Renārs Jumiķis bija 13. vietā, bet Krists Turauskis ierindojās 19. pozīcijā.
U-20 ieskaitē sacentās 17 sportisti, bet junioru vecuma grupā - 24 skeletonisti. Ceturtdien vēl sacensības aizvadīs sievietes, bet piektdien pasaules U-20 un junioru čempionāts noslēgsies ar pāru stafeti.