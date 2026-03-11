Satricinājumi superzvaigznes Lukas Dončiča dzīvē: šķiršanās no mīļotās un cīņa par bērniem
Losandželosas "Lakers" basketbolists Luka Dončičs pavēstījis, ka šķiras no savu bērnu mātes, 28 gadus vecās Anamarijas Goltesas, turklāt starp abiem gaidāms juridisks strīds par atvasēm.
"Mīlu savas meitas vairāk par visu šajā dzīvē. Esmu darījis visu, lai viņas šajā sezonā varētu kopā ar mani atrasties ASV, kas gan nav bijis iespējams. Līdz ar to esmu pieņēmis grūtu lēmumu šķirties. Viss, ko dzīvē daru, ir bērnu laimes dēļ. Vienmēr cīnīšos par viņām, lai sniegtu iespējami labākos dzīves apstākļus," savā paziņojumā ESPN apgalvojis Dončičs.
Luka Doncic and his fiancée, Anamaria Goltes have separated, per @espn.— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 10, 2026
The Lakers star is in a custody battle over their two daughters in which he said the following:
"I love my daughters more than anything and I've been doing everything I can for them to be with me in the… pic.twitter.com/tacqeIDPpe
Ar 28 gadus veco modeli Anamariju Goltesu slovēņu basketbola superzvaigzne bija attiecībās kopš 2016. gada, bet 2023. gadā viņš viņu bildināja. Tā paša gada novembrī Dalasā abiem piedzima pirmā atvase, Gabriela, savukārt 2025. gada decembrī Slovēnijā pasaulē nāca abu otrais bērns - Olīvija. Uz Olīvijas dzemdībām dzimtenē ieradās Dončičs, tādējādi izlaižot spēles pret Toronto "Raptors" 4. decembrī un Bostonas "Celtics" 5. decembrī.
Tomēr ar Olīvijas nākšanu pasaulē abu attiecības pasliktinājās. Atrodoties tad Slovēnijā, Luka Dončičs savai līgavai izteica vēlmi ar vecāko meitu Gabrielu kopā atgriezties Losandželosā. Abu starpā izcēlās konflikts, kā rezultātā Anamarija izsauca policiju pēc tam, kad Dončičs pats bija pametis slimnīcu. Likumsargi aprunājās gan ar bijušo līgavu, gan Dončiču, negūstot pierādījumus, ka būtu veikts kāds noziedzīgs nodarījums.
Luka Dončičs bez vecākās meitas Gabrielas atgriezās "Lakers" rīcībā un kopš tās dienas vairs nav redzējis savas meitas. Savukārt kopš 2025. gada 26. septembra, kad "Lakers" uzsāka pirmssezonas gatavošanos, 27 gadus vecais basketbolists savu atvasi saticis vien divas dienas. "Nezinu, kā to pat izskaidrot. Notika daudz kas. Jā, apmeklēju sava bērna piedzimšanu, kas man nozīmē ļoti daudz. Bet, jā, vizīte bija pilna ar emocijām," pēc atgriešanās ASV pagājušā gada decembrī atklāja basketbolists. Tiek teikts, ka līdz šim Dončičs vienmēr nodrošinājis visu nepieciešamo ģimeni, bet bērnu vajadzībām tērējis naudu bez limitiem.
Abi bijušie laulātie arī uzsākuši juridiska rakstura soļus. Luka Dončičs šī gada 26. februārī Slovēnijas tiesā iesniedzis pagaidu rīkojumu, ar kuru vēlas panākt tūlītēju saskarsmi ar abām atvasēm. Savukārt Goltesa šonedēļ jeb marta otrajā nedēļā Kalifornijā iesniegusi lūgumu, ar kuru vēlas no Dončiča gūt naudu - uzturlīdzekļus bērniem un juristu atlīdzībām. Pats Dončičs nemaz nezināja, ka šāds iesniegums no viņa bijušās mīļotās iesniegts, turklāt jāmin, ka vecākā meita Kalifornijā bijusi vien trīs mēnešus, bet jaunākā, kas dzimusi vien pirms trim mēnešiem, ne reizi.
Pagājušajā vasarā Luka Dončičs noslēdza līguma pagarinājumu ar Losandželosas "Lakers". Šosezon viņš pelna gandrīz 50 miljonus ASV dolāru (43,1 miljoni eiro), un šī alga nākamo divu sezonu laikā pieaugs līdz 57,7 miljoniem dolāru sezonā (49,7 miljoniem eiro). Šajā gadā viņš 52 spēlēs vidēji guvis 32,5 punktus, atdevis 8,4 rezultatīvās piespēles un izcīnījis 7,8 atlēkušās bumbas zem groziem. "Lakers" ar bilanci 40-25 ieņem augsto ceturto vietu Rietumu konferencē.