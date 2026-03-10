Gaidot izslēgšanas spēļu laiku, VEF paziņo par Māra Gulbja atgriešanos basketbolā
Latvijas Basketbola līgas čempione "VEF Rīga" paziņojusi, ka basketbolā atgriezies 40 gadus vecais Māris Gulbis. Viņš komandai pievienojies līdz šīs sezonas beigām.
Māris Gulbis pēc iepriekšējās sezonas noslēdza spēlētāja karjeru un kļuva par "VEF Rīga" fārmluba RSU/"VEF Rīga" galveno treneri.
Tuvojoties izslēgšanas spēlēm gan Latvijas-Igaunijas basketbola līgā, gan vēlāk arī Latvijas Basketbola līgā, par treneri pārtapušais Gulbis tomēr atgriezies basketbolā. Vismaz līdz šīs sezonas beigām viņš atkal spēlēs VEF, kam iepriekš palīdzējis kļūt par vietējo turnīru čempionu.
"Redzot, ka Māris jau divus mēnešus ir iesaistījies komandas treniņu procesā un palīdzējis reaģēt uz neierasto traumu skaitu mūsu sastāvā, vēlreiz apstiprinājās, ka viņš joprojām ir tādā fiziskajā formā, lai atgrieztos laukumā. Zinot Māra raksturu un cīņassparu, mums kopīgi radās doma izmantot pēdējo papildus iespēju pieteikt kādu spēlētāju un izteikt piedāvājumu Mārim pievienoties komandas sastāvam līdz sezonas beigām. Divu mēnešu laikā treniņos viņš apliecinājis, ka ir gan fiziski, gan taktiski gatavs palīdzēt komandai. Atceroties arī pagājušo sezonu, kad Māris pēc deguna operācijas ļoti ātri atgriezās laukumā un palīdzēja komandai uzvarēt Latvijas-Igaunijas līgas finālā un LBL finālsērijā, esam pārliecināti, ka viņa pieredze, raksturs un cīnītāja gars komandai nāks tikai par labu cīņā par atlikušajiem diviem čempionu tituliem," citēts VEF prezidents Gatis Jahovičs.
"Šis piedāvājums man ir vienlaikus gan negaidīts, gan arī savā ziņā gaidīts. Pagājušajā sezonā palīdzēju komandai izcīnīt trīs čempiontitulus, tāpēc simboliski, ka tagad ir radusies iespēja atkal atgriezties laukumā un palīdzēt komandai arī šīs sezonas noslēgumā. Augstu novērtēju “VEF Rīga” uzticību un piedāvājumu, īpaši redzot, cik sarežģīta šogad komandai bijusi situācija ar traumām. Jūtu, ka varu vēl kaut ko dot komandai, tāpēc ar prieku pieņēmu šo izaicinājumu. Man vienmēr svarīgākais ir spēlēt basketbolu tā, lai būtu noderīgs komandai. Esmu labā formā, esmu runājis arī ar ģimeni, kas šo lēmumu pilnībā atbalsta. Mums visiem priekšā ir interesants sezonas noslēgums," teica pats Gulbis, kura brālis Mārtiņš otro sezonu ir vienības galvenais treneris.
VEF šī sezona nav bijusi viegla. Pirmo reizi kopš Latvijas kausa atjaunošanas klubs nespēja tajā triumfēt, bet FIBA Čempionu līgā neizkļuva no pietiekami pateicīgas grupas. Visas sezonas garumā sniegumu ietekmējušas dažādas traumas, kā arī biežā mainība sastāvā. Arī, tuvojoties pavasarim, VEF piesaistījis vairākus jaunus leģionārus.
