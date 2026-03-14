Patrīcijai Eidukai 12. vieta Oslo - spraiga cīņa 50 kilometru distancē brīvajā stilā
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka sestdien Oslo izcīnīja 12. vietu Pasaules kausa sezonas pirmspēdējā posma 50 kilometru distancē brīvajā stilā ar kopēju startu.
Apmēram 15 kilometrus pirms finiša no kopējās grupas prom aizslēpoja zviedriete Frīda Kārlsone, kura svinēja uzvaru ar finišu divās stundās septiņās minūtēs un 48,2 sekundēs.
Spraigā cīņā par pārējām divām vietām uz goda pjedestāla pārākas bija Kārlsones tautietes Linna Svāna un Jonna Sundlinga, kuras šķīra nieka četras sekundes desmitdaļas. Svāna uzvarētājai zaudēja vienu minūti un 48 sekundes.
Tikai 1,2 sekundes labāko trijniekam zaudēja norvēģiete Heidi Venga, 2,8 sekundes pēc viņas finišēja tautiete Karulīne Grētinga, 6,2 sekundes vēlāk distanci beidza amerikāniete Džesija Diginsa, kura par deviņām sekundes desmitdaļām apsteidza norvēģieti Nūru Sānnesu.
Eiduka lielāko distances daļu slēpoja vadošajā grupā, bet pēc tam nonāca starp sportistēm aiz labāko septītnieka. Pēdējo kilometru cīņā par astoto vietu latviete piekāpās četrām sāncensēm, finišējot divās stundās desmit minūtēs un 55,3 sekundēs. No astotās pozīcijas viņu šķīra nepilnas četras sekundes, bet no uzvarētājas viņa atpalika vairāk nekā trīs minūtes.
Startēja 50 slēpotājas.
Eiduka šo distanci veica otro reizi sezonā un pirmo reizi kopš olimpisko spēļu sacensībām, kurās viņa klasiskajā stilā izcīnīja augsto 11. vietu. Pirms trīs gadiem turpat Oslo Eiduka 50 kilometros brīvajā stilā izcīnīja devīto pozīciju.
Pasaules kausa sezona noslēgsies nākamnedēļ Leikplesidā.