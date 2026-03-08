Aparjode izcīna trešo vietu Pasaules kausa posmā - uzvara paliek rokas stiepiena attālumā
Latvijas kamaniņu braucēja Kendija Aparjode svētdien Altenbergā notikušajā Pasaules kausa pēdējā posmā izcīnīja trešo vietu, bet Zane Kaluma ierindojās 16. pozīcijā.
Pirmo vietu ieņēma vāciete Merle Frēbele, kura pēc pirmā brauciena bija otrā, bet otrajā sasniedza labāko laiku, summā finišējot minūtē un 43,790 sekundēm. Viņa par 0,137 sekundēm pārspēja tautieti Jūliju Taubicu.
Tikmēr Aparjode pēc pirmā brauciena bija līdere, taču otrajā viņai padevās ceturtais ātrākais finiša laiks, kas abu braucienu summā lika noslīdēt uz trešo pozīciju. Viņa piekāpās Frēbelei 0,143 sekundes. Savukārt Kaluma braucienos bija 16. un 12. labākā, summā zaudējot uzvarētājai 3,416 sekundes.
Pasaules kausa kopvērtējumā pirmo vietu ar 634 punktiem izcīnīja Taubica, kura tikai par četriem punktiem pārspēja Frēbeli. Aparjode ar 316 punktiem ieņēma desmito vietu, Elīna Ieva Bota, kura šajā posmā nestartēja, ar 307 punktiem bija par vienu pozīciju zemāk, bet Kaluma ar 198 punktiem ierindojās 14. pozīcijā. Svētdien Pasaules kausa pēdējais posms noslēgsies ar komandu stafeti, kas sāksies plkst. 14.25. Sacensības tiešraidē var vērot kanālā TV6.