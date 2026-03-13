Divi Latvijas jaunie hokejisti - Petkovičs un Vītols - debitējuši Somijas augstākajā līgā
Piektdien, 13. martā, Somijas augstākajā līgā debiju piedzīvoja 18 gadus vecais Latvijas vārtsargs Emīls Vītols un 19 gadus vecais aizsargs Bruno Petkovičs. Tikmēr pieredzējušākie Bogdans Hodass un Oskars Batņa katrs tika pie rezultatīvas piespēles.
Vārtsarga Vītola un aizsarga Hodasa pārstāvētā Mikeli "Jukurit" viesos ar 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) zaudēja Kouvolas "KooKoo". Vītols šajā spēlē atvairīja 33 no 38 pretinieku mestajām ripām, bet Hodass asistēja viesu vienīgajā vārtu guvumā.
Tikmēr Petkovičs ar Vāsas "Sport" viesos ar 0:7 (0:4, 0:2, 0:1) kapitulēja "K-Espoo" vienībai. Petkovičs vienīgais no viesu aizsargiem tika pie neitrāla lietderības koeficienta, laukumā pavadītajās 16 minūtēs un 13 sekundēs vienu reizi metot pa vārtiem.
Batņa asistēja mājinieku pirmajā vārtu guvumā spēlē, kurā Lahti "Pelicans" ar 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzveica Hemēnlinnas HPK ar Artūru Andžānu sastāvā.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā, trešajā vietā, ir vārtsarga Gustava Dāvja Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa". Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".