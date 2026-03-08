"Gulbenes Buki"/BJSS basketbolisti izcīna uzvaru KTU Latvijas-Lietuvas Reģionālajā kausā
Latvijas basketbola klubs "Gulbenes Buki"/BJSS sestdien Kauņā izcīnīja uzvaru KTU Lietuvas - Latvijas Reģionālā kausa izcīņā, viesos ar 100:87 (24:27, 31:22, 22:20, 23:18) pārspējot Viļņas rajona komandu KK-VRSC.
Uzvarētāju rindās Jānis Engers izcēlās ar 25 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām, Kristers Ķikusts iekrāja 22 punktus un septiņas bumbas zem groziem, bet vēl 21 punktu un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Ralfs Aleksandrovs. Viļņas vienībā rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem bija Dovīds Rimkus.
Ceturtdaļfinālā gulbenieši ar 87:66 pieveica "Kauno kolegija", bet pusfinālā ar 81:65 pieveica Kauņas "Žalgiris - Nordclinic". KTU Lietuvas - Latvijas Reģionālā kausa izcīņā decembra beigās startēja 12 Latvijas komandas no "Ramirent" Nacionālās līgas un "Aizdevums.lv" reģionālās līgas, kā arī 20 Lietuvas reģionālās līgas vienības. Izloze 32 komandas pirmajā kārtā sadalīja 16 pāros, kas sacentās divu spēļu summā.
Pirmajā kārtā turnīrs beidzās "Mārupe"/LU, "Nīca/BLI", "Saldus", "EAST-BALL"/RTDP, "Jēkabpils", "Ādaži"/"Daily", kā arī Kandavas BJSS. Astotdaļfinālā neveiksmes piedzīvoja "Kandava/Anzāģe" (81:86 pret KTU), "Salaspils"/"API Mobile" (97:101 pret "Trakai"), "Ventspils Tehnikums" (65:115 pret Anīkšču "KKSC-Elmis"), bet Latvijas komandu savstarpējā spēlē "Gulbenes Buki"/BJSS ar 88:67 pieveica "Bauska".