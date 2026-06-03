"Pirms 3 mēnešiem manā dzīvē ienāca mans lielākais brīnums!" - Aminata beidzot runā par būšanu mammas godā
Pašmāju mūziķe Aminata soctīklos beidzot padalījusies, kādas ir izjūtas jaunajā - mammas - lomā.
Kopš pagājušā gada rudens, kad Aminata runāja par “jauna dzīves posma sākumu” un savā koncertā "Liela meitene" parādījās plandošā tērpā, kurš maskēja auguma aprises, pagājuši jau daudzi mēneši. Aminata, runājot par privāto dzīvi, lielākoties bijusi izvairīga, tāpēc fani pat nebija skaidrībā, kad tad dziedātāju apsveikt ar ģimenes pieaugumu. Dziedātāja, kura 2015. gadā ar pašsacerēto dziesmu "Love Injected" pārstāvēja Latviju Eirovīzijā un ieguva augsto 6. vietu, publiskos pasākumos netika redzēta vairāk nekā četrus mēnešus līdz atgriezās sabiedriskajā dzīvē, apmeklējot mūzikas nozares balvas "Gamma" ceremoniju, kur saņēma balvu "Gada solo māksliniece".
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Aizvadītajā rudenī savā koncertā Aminata Savadogo, kuru uz skatuves esam pieraduši redzēt piegulošos un pat atkailinātos tērpos, uzstājās platās drānās, kuras slēpa auguma aprises, taču vienalga brīžiem redzamībai atklājās skats, kas nepārprotami liecināja, ka 32 gadus vecā Aminata ir bērna gaidībās.
Nu Aminata soctīklos atklājusi, ka par mammu kļuvusi pirms trim mēnešiem. Kas tad pamudinājis dziedātāju uz šādu soli? Izskatās, ka bijis jāpasaka paldies kādiem bērnu ratiņu ražotājiem, un to savā ierakstā Aminata arī dara ar uzviju. Bet par savām izjūtām viņa raksta: "Šis gads man ir atnesis daudz skaistu mirkļu. Pēc albuma izdošanas, koncerta, satikšanās ar klausītājiem un iespējas atkal piedzīvot mūziku tik spilgti, saņemt balvu GAMMAs nominācijā «Gada solo māksliniece» bija īpaši patīkams un nozīmīgs novērtējums, par kuru esmu ļoti pateicīga! Tomēr mana svarīgākā loma šogad nav bijusi uz skatuves. Pirms 3 mēnešiem manā dzīvē ienāca mans lielākais brīnums, un es kļuvu par mammu. Pēdējie mēneši ir bijuši pilni ar beznosacījumu mīlestību, negulētām naktīm, miljoniem jaunu emociju un pavisam jaunu dzīves jēgu! Un, kā jau visiem vecākiem, ļoti ātri parādās vēlme dot savam bērnam visu to labāko!"
Aminata gan iepriekš nav slēpusi, ka ģimenei viņas vērtību skalā ir milzīga nozīme. “Manas vērtības ir mainījušās. Agrāk likās, ka karjeras dēļ varu upurēt visu, tagad saprotu, ka vajag balansu. Ne vienmēr karjerā viss izdodas, nevar visu likt uz to. Es jūtos laimīga arī tad, kad esmu kopā ar ģimeni,” viņa 2020. gadā pauda žurnālam "OK!".
Žurnālam Aminata arī atklāja, ka pašapziņa ir krietni augusi un tagad viņa mīl sevi tādu, kāda ir: “Agrāk man šķita: lai kāds spētu mani mīlēt, jābūt perfektai; ka normālai sievai ir četras izglītības, četras valodas, viņa ir veiksmīga, labi izskatās, smuki ģērbjas, māk dejot... Ka tādu, kāda esmu, mani neviens nemīlēs.”
2024. gada jūnijā Aminata sociālajos tīklos paziņoja par laulībām ar ilggadējo draugu Ņikitu Ļebedevu – cilvēku, kurš vairāk nekā 15 gadus bija viņai līdzās gan uz skatuves, gan aizkulisēs.