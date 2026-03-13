VIDEO: Latvijas jaunie skeletonisti pēc izcīnītās medaļas atsakās fotografēties ar agresorvalsts sportistiem
Piektdien, 13. martā, Latvijas skeletonisti Kamila Krustiņa un Renārs Jumiķis kļuva par pasaules junioru vicečempioniem pāra stafetē skeletonā. Apbalvošanas ceremonijā sportisti laikus pameta pjedestālu, lai nebūtu jāfotografējas ar krievu sportistiem.
🇱🇻Bravo Latvia!— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 13, 2026
Latvian skeleton athletes Kamila Krustiņa and Renārs Jumiķis refused to take photos with Russians at the Junior World Championships. pic.twitter.com/rBZSmyY5GU
Kamila Krustiņa un Renārs Jumiķis kļuva par otrajiem latviešu skeletonistiem, kuri ieguva medaļas notiekošajā pasaules junioru čempionātā. Iepriekš par sudraba medaļnieku kļuva Dāvis Valdovskis.
Arī Krustiņa un Jumiķis ieguva šo pašu cēlmetālu jauktajā stafetē. Par čempioniem kļuva vācieši Marija Angerere ar Martinu Bukheimu, kamēr krievi Poļina Kņazeva un Eremejs Zikovs izcīnīja trešo vietu.
Tieši saistībā ar agresorvalsts sportistu iegūto bronzu Latvijas jaunie sportisti uz goda pjedestāla nepavadīja pārāk ilgu laiku. Pēc medaļu saņemšanas un Vācijas himnas noklausīšanās viņi ātri pameta to, lai izvairītos no fotografēšanās kopā ar agresorvalsts atlētiem.
Skeletonā īsi pirms olimpiskajām spēlēm sacensību apritē kā neitrālie sportisti atgriezās krievu atlēti. Eiropas kausa posmā Austrijas Insbrukas trasē Ukrainas un Latvijas jaunie sportisti pret to protestēja, sastopoties ar lielu organizatoru pretestību, kas izsauca pat policiju.
Savukārt ziemas olimpiskajās spēlēs izcēlās skandāls par ukraiņa Vladislava Heraskeviča ķiveri, ar kuru viņš centās pieminēt Krievijas izraisītā karā kritušos ukraiņu sportistus un sporta personības. Latvijas skeletonisti ar treneri Ivo Šteinbergu priekšgalā pauduši atbalstu Ukrainai - šī epizode kļuvusi par vēl vienu pierādījumu.