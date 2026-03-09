Rožkova/Lasmans paralimpiskajās spēlēs izcīna ceturto uzvaru un iekļūst pusfinālā.
Šodien 17:58
Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans pirmdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs jaukto pāru sacensībās uzvarēja pēdējā grupas mačā un sasniedza pusfinālu.
Grupas septītajā mačā Latvijas duets ar 10:4 pārspēja Japānu.
Rožkova/Lasmans pirmajā mačā ar 6:11 atzina ASV pārākumu, turpinājumā ar 2:10 zaudēja Ķīnas pārim un ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim, tad ar 9:6 apspēlēja Igauniju un ar 9:4 uzvarēja Itālijas komandu, kā arī ar 5:4 pārspēja Dienvidkoreju.
Pēc septiņām aizvadītām spēļu kārtām Latvijas ratiņkērlingisti ar bilanci 4-3 ierindojās ceturtajā pozīcijā un nodrošināja vietu pusfinālā. Ķīna ar septiņām uzvarām tikpat mačos ieņēma pirmo vietu, bet otrajā un trešajā vietā bija ASV un Dienvidkorejas dueti, kas arī uzvarēja četrās no septiņām cīņām.
Pusfinālā Latvijas ratiņkērlingisti spēkosies ar Ķīnu.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.