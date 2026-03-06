VIDEO: sirsnīgs brīdis biatlonā - Volfas neviltotais prieks, uzzinot, ka medaļa arī Bleidelei
Latvijas biatlonistes Estere Volfa un Elza Bleidele piektdien Vācijā pasaules junioru čempionātā izcīnīja sudraba un bronzas medaļas deviņu kilometru masu starta distancē. Finišā fiksēts arī sirsnīgs brīdis — Volfas patiesais prieks, uzzinot, ka godalgoto trijniekā iekļuvusi arī viņas komandas biedrene.
Video iemūžināts srsnīgs mirklis pēc finiša — Estere Volfa nespēj novaldīt emocijas, uzzinot, ka medaļa tikusi arī viņas komandas biedrenei Elzai Bleidelei. Volfu ar finišu apsveic gan Bleidele, gan zelta medaļas ieguvēja ukrainiete Oleksandra Merkušina.
Kā zināms, piektdien pasaules junioru čempionātā biatlonā deviņu kilometru masu startā par čempioni kļuva ukrainiete Oleksandra Merkušina, kura šautuvē kļūdījās trīs reizes un distanci veica 29 minūtēs un 17,1 sekundē. Gan Volfa, gan Bleidele mēroja četrus soda apļus, no uzvarētājas atpaliekot attiecīgi 19,9 un 36,9 sekundes.
Uz Latvijas jauno biatlonistu panākumiem reaģējis arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš sociālajos tīklos pauda sajūsmu par izcīnītajām medaļām.
Volfa šajā pasaules junioru čempionātā izcīnīja zelta godalgu 7,5 kilometru sprintā un 6x4 kilometru jauktajā stafetē, kurā piedalījās arī Bleidele.
Pēc izcīnītās otrās vietas sacensībās ar kopēju startu Volfa kļuva arī par Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) Junioru kausa kopvērtējuma uzvarētāju, saņemot Junioru kausa kristāla globusu.