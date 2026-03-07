VIDEO: "Ko Kremlis izdarīja, lai to panāktu?" Paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas laikā plīvo Krievijas karogs
Vakar, 6. martā, Itālijā, Veronā, Paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas laikā Krievijas un Baltkrievijas sportisti bija redzami plivinām savus nacionālos karogus.
Jau ziņots, ka Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (SPK) atļāva Krievijas un Baltkrievijas sportistiem Milānas un Kortīnas ziemas paralimpiskajās spēlēs startēt zem saviem nacionālajiem karogiem. Kaut kas tāds nav redzēts kopš 2014. gada. Līdz šim Krievijas sportisti spēlēs piedalījās zem neitrāla karoga. Pret to iebilda Ukrainas varasiestādes, paziņojot, ka Ukrainas amatpersonas un sportisti boikotēs atklāšanas ceremoniju.
"Reaģējot uz paralimpiādes rīkotāju skandalozo lēmumu ļaut krieviem un baltkrieviem sacensties zem saviem nacionālajiem karogiem, Ukrainas amatpersonas neapmeklēs paralimpiskās spēles," teikts sociālajos tīklos izplatītajā Bidnija paziņojumā. "Mēs nebūsim klāt atklāšanas ceremonijā. Mēs nepiedalīsimies nevienā citā paralimpiādes oficiālajā pasākumā. Mēs pateicamies ikvienai amatpersonai no brīvās pasaules, kas darīs tāpat. Mēs turpināsim cīņu!"
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu žurnālistam Pīrsam Morganam uzsvēra, ka tas ir "netīrs lēmums, absolūti necienīgs, neeiropeisks" un ka ukraiņi uz to reaģēs.
Protestam pievienojās 10 valstis. Rezultātā ceremonijā valstu karogus, kuru pārstāvji boikotēja pasākumu, nesa brīvprātīgie.
Ceremonijā piedalījās Krievijas Paralimpiskās komitejas prezidents Pāvels Rožkovs, slēpotāja Anastasija Bagijan, sportists Sergejs Sinjakins, kā arī komandas preses sekretāre Jekaterina Proņina, raksta “Interfax”.
Kopumā spēlēs tika atļauts piedalīties sešiem Krievijas atlētiem.
Sociālajos tīklos jau parādījušies komentāri — cilvēki ir sašutuši, ka, neskatoties uz protestiem un sabiedrības sašutumu, šāds lēmums tomēr netika atcelts.
Lietotājs Nikola raksta: "Ko Kremlis izdarīja, lai to panāktu? Ievērojami samazināja uzbrukumus Ukrainai, kamēr ASV joprojām bija aizņemta ar Irānu? Vai kaut kas cits?"
Russian athletes are competing in the Paralympic Games under their national symbols for the first time since 2014.— Никола Миковић / Nikola Mikovic (@nikola_mikovic) March 6, 2026
Daudzi raksta, ka tas patiešām ir skumji un liek aizdomāties, ka "Olimpisko spēļu komiteju kontrolē oligarhi".
The Olympics Committee is controlled by billionaire oligarchs.— Woon Cing Hsian 🇸🇬🇺🇦🇵🇸 (@CingHsian) September 27, 2025
