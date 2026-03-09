VIDEO: Futbola līgas fināls Brazīlijā noslēdzas ar masu kautiņu
Svētdien, 8. martā, Brazīlijā tika aizvadīts "Campeonato Mineiro" līgas fināls. Tajā "Cruzeiro" ar 1:0 apspēlēja "Atletico-MG", mačam gan noslēdzoties ar pamatīgu kautiņu un 23 parādītām sarkanajām kartītēm.
THE BRAZILIAN LEAGUE FINAL HAD AN ABSOLUTE BRAWL BETWEEN CRUZEIRO AND MINEIRO 🤯🤯 pic.twitter.com/HxVHcZtbuz— The Concafa Pod (@ConcafaPod) March 9, 2026
Konflikts starp komandām izcēlās pašās beigās, kad "Atletico" vārtsargā Eversonā, netiekot līdz bumbai, virsū uzkrita "Cruzeiro" futbolists Kristianu. Eversons ar to nebija priecīgs, uzbrūkot pretinieku spēlētājam, kas eskalēja konfliktu tik tālu, ka tajā iesaistījās abu komandu futbolisti.
Abu vienību konfliktu centās ierobežot policija un apsargi. Lai arī līdz spēles beigām netika ziņots par noraidītajiem futbolistiem, pēc spēles ziņots, ka kopumā sarkanās kartītes parādītas veseliem 23 spēlētājiem - 12 "Cruzeiro" futbolistiem un 11 "Atletico". Jāmin, ka "Cruzeiro" komandu trenē bijušais Brazīlijas izlases treneris Tite.
"Tas ir nožēlojami," pēc incidenta sacīja "Atletico" futbolists Halks, kurš karjeras laikā spēlējis arī tādos klubos kā Portugāles "Porto" un Krievijas "Zenit". "Mēs nevaram rādīt šādu piemēru, jo tam būs sekas visā pasaulē. Mums ir pienākums aizsargāt savu un turnīra tēlu."
Pati spele noslēdzās ar "Cruizero"' minimālu 1:0 uzvaru, kas tādējādi "Campeonato Mineiro" triumfēja pirmo reizi kopš 2019. gada. Jāmin, ka šis nav augstākais futbola līmenis Brazīlijā - tā ir augstākā līmeņa līga valsts Minas Žeraisas štatā. Tā, piemēram, Brazīlijas futbola līgā abas komandas neatrodas augstu - 17. un 19. vietā 20 komandu konkurencē. Nospēlētas sezonā gan tikai četras spēļu kārtas.