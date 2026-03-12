Eduards Tralmaks pirmo reizi izsaukts uz NHL
Latvijas izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien pirmo reizi karjerā tika izsaukts uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Detroitas "Red Wings".
Kā vēsta "Red Wings", kopā ar latviešu uzbrucēju no vienības fārmkluba Amerikas hokeja līgā (AHL) Grendrepidsas "Griffins" izsaukti arī Šeldons Drīss un Džordans Lenards.
Detroitas komandā vairāki uzbrucēji guvuši savainojumus, kas licis saukt palīgā spēkus no AHL.
UPDATE: The #RedWings have recalled Sheldon Dries, John Leonard and Eduards Tralmaks from the AHL’s Grand Rapids Griffins under emergency conditions. pic.twitter.com/SFLihKjvVr— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) March 11, 2026
"Red Wings" rindās traumēti ir kapteinis Dilans Larkins, Endrū Kops un Neits Danielsons.
"Red Wings" ar 79 punktiem 65 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, esot trīs punktus virs "play off" sliekšņa. Nākamo spēli detroitieši aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Zemgus Girgensona pāŗstāvēto Tampabejas "Lightning" komandu.
Tralmaks bija viens no aktīvākajiem Latvijas izlases hokejistiem februārī notikušajās olimpiskajās spēlēs, kur četros mačos guva trīs vārtus un atdeva vienu rezultatīvu piespēli.
Pagājušās sezonas Čehijas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs starpsezonā atgriezās Ziemeļamerikā, jo vēlējās pamēģināt spēkus NHL, tomēr līdz pat martam tas tā arī nenotika, kāpēc Tralmaks jau ir nolēmis atgriezties Čehijā, kur atkal pārstāvēs Kladno "Rytiri".
Tralmaks šosezon ar 18 vārtu guvumiem ir starp labākajiem vārtu guvējiem AHL.