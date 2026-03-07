Mūžībā devies hokejists, kurš kopā ar Sandi Ozoliņu izcīnīja Stenlija kausu
63 gadu vecumā pēc cīņas ar vēzi sestdien miris bijušais Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājs Trojs Marejs, kurš 1996. gadā kopā ar bijušo latviešu hokejistu Sandi Ozoliņu Kolorādo “Avalanche” sastāvā izcīnīja Stenlija kausu. Hokejists līgā aizvadīja 15 sezonas un vēlāk ilgus gadus strādāja par Čikāgas “Blackhawks” analītiķi, ziņo ārvalstu mediji.
Troja Mareja ieguldījums Kolorādo "Avalanche" pirmā Stenlija kausa izcīnīšanā bija krietni mazāks nekā Sanda Ozoliņa. Marejam tā bija pēdējā no 15 NHL sezonām. Individuāli sekmīgākās sezonas viņš aizvadīja Čikāgas "Blackhawks" rindās, kur bija arī komandas kapteinis un 1985./86. gada sezonā sakrāja pat iespaidīgus 99 rezultativitātes punktus (45+54).
Savas NHL karjeras laikā Marejs 915 regulārā čempionāta spēlēs sakrāja 584 punktus (230 vārti un 354 piespēles), pārstāvot Čikāgas “Blackhawks”, Kolorādo “Avalanche”, Vinipegas “Jets”, Otavas “Senators” un Pitsburgas “Penguins”. Savukārt Stenlija kausa izcīņā viņš 113 spēlēs guva 43 punktus.
Pēc spēlētāja karjeras beigām 1998. gadā Marejs pievienojās “Blackhawks” raidījumu komandai. Viņš strādāja kā studijas analītiķis, komentētājs un vēlāk radio komentētājs, kopā ar Džonu Vīdemanu komentējot arī trīs Čikāgas Stenlija kausa sezonas – 2010., 2013. un 2015. gadā.
Marejam 2021. gada augustā tika diagnosticēts vēzis. Neskatoties uz ārstēšanos, viņš turpināja darbu un jau tā paša gada decembrī atgriezās komentētāju kabīnē.
“Trojs bija cilvēks, kurš vienmēr bija pozitīvs, smējās un radīja labu atmosfēru apkārtējiem. Viņš spēja likt ikvienam justies gaidītam,” pēc Mareja nāves sacīja “Blackhawks” uzbrucējs Raiens Donato, piebilstot, ka tas ir liels zaudējums gan komandai, gan hokeja pasaulei.