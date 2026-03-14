Ar Porziņģa rezultatīvāko spēli "Warriors" kreklā nepietiek uzvarai pret "Timberwolves"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 20 punktus, aizvadot savu rezultatīvāko spēli kopš nonākšanas Goldensteitas "Warriors" komandā.
"Warriors" šajā mačā mājās ar rezultātu 117:127 (28:31, 20:38, 39:31, 30:27) zaudēja Minesotas "Timberwolves".
Porziņģis bija mājinieku starta pieciniekā, laukumā pavadot 22 minūtes un četras sekundes, kuru laikā realizēja piecus no 11 divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Latvietis arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Warriors" ar Porziņģi laukumā ielaida par astoņiem punktiem vairāk nekā iemeta.
"Warriors" komandā rezultatīvākais bija Brendins Podzemskis, kurš guva 25 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, bet Giļermu Santušam bija 17 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles.
Savainojuma dēļ maču nepabeidza Als Horfords un Sets Karijs, kamēr Dreimonds Grīns stundu pirms mača tika izņemts no spēles pieteikuma. Traumu dēļ "Warriors" komandai jāiztiek arī bez Stefena Karija un Džimija Batlera. Komanda šajā sezonā spēles sākusi ar 33 dažādiem starta pieciniekiem.
Uzvarētājiem ar 42 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Entonijs Edvardss, savukārt 18 punkti un deviņas bumbas zem groziem bija Rūdijam Gobēram.
"Warriors" ar 32 uzvarām 66 spēlēs ieņem devīto vietu Rietumu konferencē, kur "Timberwolves" ar 41 uzvaru 67 mačos ir sestajā pozīcijā.