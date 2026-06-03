Putina ekonomikas forums Sanktpēterburgā iesākas ar "uguņošanu" naftas terminālī
Tikai dažas stundas pirms Sanktpēterburgas starptautiskā ekonomikas foruma atklāšanas Ukrainas droni veica triecienu vienam no lielākajiem naftas termināļiem Krievijas ziemeļrietumos, metot ēnu pār pasākumu, kurā paredzēta arī Krievijas vadoņa Vladimira Putina uzstāšanās.
Ukrainas droni trāpījuši "Sanktpēterburgas naftas terminālim", kas ir viens no lielākajiem naftas termināļiem Baltijas jūras piekrastē. Pēc uzbrukuma objektā izcēlās ugunsgrēks, bet virs pilsētas pacēlās biezs melnu dūmu mākonis.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka uzbrukumu veikuši Ukrainas spēki, norādot, ka trāpīts vairākiem Krievijai stratēģiski svarīgiem objektiem. "Šo objektu vidū ir Sanktpēterburgas naftas terminālis, kas no mūsu Ukrainas valsts robežas atrodas aptuveni 1100 kilometru attālumā," norādīja Zelenskis.
Par triecienu ziņoja arī Sanktpēterburgas gubernators Aleksandrs Beglovs un Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko, kurš piebilda, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas nakts laikā notrieca desmitiem bezpilota lidaparātu.
Vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos publicēja video, kuros dzirdami sprādzieni un redzams ugunsgrēks termināļa teritorijā. Aģentūras "Reuters" korespondenti vēstīja, ka sprādzieni bija dzirdami arī Sanktpēterburgas centrā. Uzbrukuma dēļ uz laiku tika ierobežota darbība Sanktpēterburgas Pulkovas lidostā, bet vairāk nekā 30 avioreisi tikuši atcelti vai aizkavēti.
Tikmēr Sanktpēterburgā sācies Krievijas "Starptautiskais ekonomikas forums", ko nereti dēvē par Krievijas atbildi Davosas forumam. Pasākuma mērķis ir demonstrēt Krievijas ekonomisko potenciālu un piesaistīt valstij investorus.