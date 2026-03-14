Esterei Volfai vēl viens lielisks rezultāts Pasaules kausa posmā Otepē
Latvijas biatloniste Estere Volfa sestdien Otepē Pasaules kausa astotajā posmā izcīnīja 13. vietu desmit kilometru iedzīšanā, savukārt Baiba Bendika finišēja 39. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja itāliete Liza Vitoci, kura līderpozīciju pārņēma pēc trešās šaušanas. Divus soda apļus mērojusī Vitoci finišēja 33 minūtēs un 33,7 sekundēs, 26,2 sekundes atpalika somiete Suvi Minkinena, kura finišā par septiņām sekundes desmitdaļām pārspēja francūzieti Lu Žanmono, abām kļūdoties pa vienai reizei.
Sprintā uzvarējusī Francijas biatloniste Žilija Simona mēroja sešus soda apļus un samierinājās ar devīto vietu.
Volfa sprintā izcīnīja devīto vietu, kas viņai ir rekords Pasaules kausā. Pirmos apļus latviete slēpoja mierīgi un vienīgo kļūdu pieļāva pēdējā šāvienā guļus. Pēdējā šaušanā stāvus cēsniece bija precīza, lai gan pirms noslēdzošā šāviena vēja dēļ bija jāietur ilga pauze.
Noslēdzošajā aplī Volfai bija trešais ātrākais slēpojums, spītējot tam, ka sportiste šonedēļ cīnījusies ar saslimšanu. Finišā no Simonas viņa atpalika nepilnas četras sekundes.
Bendika, kura sprintā bija 56. vietā, pieļāva vienu kļūdu šaušanā guļus un pa divām katrā šaušanā stāvus. Latvijas biatloniste bija sestā ātrākā pēdējā aplī.
Pasaules kausa astotā posma noslēgumā svētdien notiks jauktās stafetes. Noslēdzošais Pasaules kausa posms nākamnedēļ norisināsies Holmenkollenā.