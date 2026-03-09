Īrijā par narkotiku kontrabandu notiesāts Kaspara Kambalas dēls
Īrijā par narkotiku kontrabandu notiesāts bijušā Latvijas basketbolista Kaspara Kambalas dēls – 22 gadus vecais basketbolists Kristaps Andželo Kambala, kuru Dublinas lidostā aizturēja ar lielu daudzumu marihuānas.
ASV Nevadas štata pirmās divīzijas koledžas basketbolists notiesāts ar trīs gadu un sešu mēnešu cietumsodu pēc tam, kad, palīdzot draugam, Īrijā ieveda nedaudz vairāk nekā 381 000 eiro vērtu kanabisu jeb marihuānu.
22 gadus vecais Kristaps Kambala Dublinas apgabaltiesā atzina savu vainu apsūdzībā par narkotiku glabāšanu ar nolūku tās pārdot vai izplatīt Dublinas lidostā 2025. gada 23. jūnijā.
Prokurore Aīdīna Kolarda tiesā norādīja, ka Kambala tika apturēts Dublinas lidostā pēc ielidošanas no Bangkokas. Viņa sacīja, ka Kambala “šķitis aizdomīgs”, tāpēc viņa bagāža tika pārbaudīta ar rentgena iekārtu. Bagāža bija aizslēgta, un slēdzene bija jānogriež ar knaiblēm, jo Kambala teica, ka viņam nav atslēgas.
Tā tika atrasti 38 vakuumā noslēgti iepakojumi. Vēlāk analīzēs konstatēts, ka tajos bija 19 kilogrami kanabisa, kura aptuvenā vērtība ir 381 000 eiro.
Kambala atzina, ka bagāža pieder viņam, taču apgalvoja, ka to sakravājis kāds cits. Lidostā viņam bija paredzēta tikšanās ar kādu personu, kurai narkotikas bija jānodod.
Tika atzīts, ka viņš savā iesaistē šķitis diezgan naivs. Viņam nav iepriekšēju sodāmību nevienā jurisdikcijā.
Viņa aizstāvis Marks Lainems tiesā sacīja, ka viņa klients ir viens no labākajiem koledžas sportistiem ASV un viņam bija piešķirta koledžas stipendija. Kambala ir pirmās divīzijas basketbolists un ietilpst valsts labākajā vienā procentā.
Advokāts norādīja, ka Kambala ir arī akadēmiski talantīgs un viņam “bijusi iespēja izvēlēties gandrīz jebkuru koledžu, kuru viņš vēlētos” ASV. “Šķiet skaidrs, ka viņu viegli ietekmēja kāds cits,” sacīja Lainems, piebilstot, ka Kambala stāstījis, ka atvaļinājumā Taizemē bijis kopā ar cilvēku, kuru uzskatījis gandrīz par brāli — ar kādu, ar kuru kopā uzaudzis. Šis vīrietis viņu pārliecinājis pārvest kanabisu.
Kambala policijai teicis, ka viņam neesot bijis ne jausmas par narkotiku svaru un sekām, kādas radītu to pārvadāšana.
Lainems piebilda, ka ļoti daudzi cilvēki vēlējušies iesniegt Kambalas raksturojumus. Viņš iesniedza šos raksturojumus, taču informēja tiesnesi Orlu Krou, ka 20 no tiem izņēmis, jo tiesai būtu pārāk daudz dokumentu, ko izvērtēt. Tiesai tika iesniegts arī probācijas dienesta ziņojums un cietuma priekšnieka ziņojums.
Aizstāvis sacīja, ka viņa klients dzimis Spānijā. Viņa tēvs ir no Latvijas un bijis septiņas pēdas garš (213 centimetru - patiesībā gan "tikai" 206 centimetri jeb sešas pēdas un deviņas collas) profesionāls basketbolists, tādēļ ģimene daudz ceļojusi. Lainems norādīja, ka, lai arī viņa klients nav tik garš — viņš ir sešas pēdas garš (183 centimetru) —, viņš tik un tā sasniedzis sporta virsotnes “pateicoties savai neatlaidībai, apņēmībai un meistarībai”. Advokāts teica, ka Kambalas māte, kura atradās tiesā, lai viņu atbalstītu, ir “virzošais spēks viņa dzīvē”.
Lainems sacīja, ka viņa klients, pateicoties savai akadēmiskajai un sportiskajai videi, bijis pasargāts no dzīves skarbākajām pusēm, tādēļ viņu viegli piemānīja un ievilka šajā noziegumā. “Viņš ir zaudējis visu, ko centās sasniegt,” Lainems norādīja tiesai. “Viņam viss būs jāsāk no nulles, taču viņam ir atbalsts un viņam būs spējas atjaunot savu dzīvi.”
Aizstāvis piebilda, ka klientam ļoti paveicies, ka viņš netika pieķerts ar narkotikām Taizemē. Viņš naivi esot ticējis, ka, ja viņu pieķers Īrijā, viņš būtībā saņems tikai “vieglu sodu”.
Lainems sacīja, ka viņa klients no savas lomas šajā noziegumā nav guvis peļņu. “Viņam tas nebija jādara — viņš vienkārši centās kādam palīdzēt,” viņš teica tiesai.
Nosakot sodu piektdien, tiesnese Krou atzīmēja, ka Kambala pārvadājis “ievērojamu” daudzumu narkotiku un koferim bija jābūt smagam. Viņa norādīja, ka Kambala zināja, ka ieved kanabisu šajā jurisdikcijā, un “tas, ka viņš neapzinājās sekas, ir viņa paša atbildība”.
Tiesnese sacīja, ka narkotiku vērtība ir atbildību pastiprinošs apstāklis. Viņa kā mīkstinošus apstākļus minēja Kambalas vainas atzīšanu, iesniegto raksturojumu saturu un faktu, ka viņš zaudējis sporta stipendiju.
Tiesnese piesprieda viņam trīs ar pusi gadu cietumsodu, skaitot to no brīža, kad Kambala tika ievietots apcietinājumā.
Spriežot pēc Kristapa iepriekš publiski paustā, viņam ar tēvu Kasparu Kambalu nav tuvu attiecību. Viņš uzsvēris, ka nevēlas, lai viņa sasniegumi tiktu saistīti ar tēvu vai izmantoti tēva publicitātei, turklāt izteicies arī ļoti skarbi par iespējamu kontaktu ar viņu. “Pat ja viņš gulētu uz nāves gultas, es pie viņa neietu....” savulaik intervijā “Sporta avīzei” par savu tēvu Kasparu izteicās jaunais basketbolists.