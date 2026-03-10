Lando Noriss brīdina par lielas avārijas iespējamību jau tuvākajā laikā
Pirmās formulas (F-1) pasaules čempions Lando Noriss pēc Austrālijas GP brīdinājis par lielas avārijas iespējamību nākotnē, skaidrojot to ar milzīgajām ātruma atšķirībām, ko rada jaunie 2026. gada dzinēju noteikumi.
Noriss uzsvēra, ka enerģijas uzkrāšanas un izmantošanas fāzes padara sacīkstes bīstamas: “Tas ir haoss, mēs piedzīvosim lielu avāriju. Mēs vienkārši braucam un esam tie, kas gaida, kad kaut kas notiks un kaut kas pavisam šausmīgi noies greizi. Tā nav patīkama situācija, kurā atrasties”.
“McLaren” pilots norādīja, ka atkarībā no baterijas stāvokļa ātruma starpība starp bolīdiem var sasniegt pat 50 km/h. “Kad kāds kādam ietrieksies ar tādu ātrumu, tu lidosi pāri žogam. Tu nodarīsi lielus bojājumus sev un varbūt citiem. Par to ir šausmīgi pat domāt,” kritisks ir Noriss.
Līdzīgu viedokli pauda arī četrkārtējais čempions Makss Verstapens, kurš aicināja FIA rīkoties, lai mainītu “pret sacīkstēm” vērstos noteikumus. “Red Bull” pilots pauda cerību, ka kolektīvā kritika liks federācijai ieklausīties: “Es mīlu sacīkstes, bet tu vari izturēt tikai tik daudz. Es ceru, ka sekos rīcība, jo neesmu vienīgais, kurš to saka – daudzi runā to pašu. Mēs gribam, lai tā būtu “F-1”, īsta “F-1″ uz steroīdiem. Šodien tas tā nebija.”
Viņš uzsvēra, ka kritika nav vērsta tikai kritizēšanas pēc, bet gan rūpēs par sporta nākotni: “Mēs esam kritiski iemesla dēļ, mēs gribam labāko šim sportam. Es ceru, ka pat šī gada laikā mēs varēsim nākt klajā ar citiem risinājumiem, lai tas kļūtu baudāmāk ikvienam.”
Neskatoties uz nepatiku pret noteikumiem, Verstapens atzina, ka ir lepns par “Red Bull” pašu radīto dzinēju, kas ļāva viņam Melburnā aizcīnīties no 20. starta pozīcijas uz sesto sesto. “Dzinēja jomā, es domāju, mums nemaz neiet tik slikti. Es jūtos tiešām lepns par komandu un dzinēju departamentu. Puiši ir paveikuši apbrīnojamu darbu, lai mēs būtu tur, kur esam.” Pilots gan piebilda, ka dzinēja uzlādes dēļ viņam nācies piedzīvot kuriozu situāciju: “Es pat izlādēju savu bateriju jau iesildīšanās aplī.”