Žagars sekmīgi atgriežas laukumā - Strautiņam un Kurucam rezultatīvas spēles Eiropas čempionātos
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars svētdien Turcijas čempionāta mačā atgriezās laukumā pirmo reizi kopš decembra, viņa pārstāvētajai Stambulas "Fenerbahce" izcīnot uzvaru. Tikmēr Artūrs Strautiņš un Artūrs Kurucs priecē ar precizitāti Itālijā un Spānijā.
Žagars atkal ierindā
"Fenerbahce" savā laukumā ar 91:78 (21:17, 25:15, 22:19, 23:27) pārspēja "Mersin".
Žagars, aizvadot pirmo maču pēc vairāk nekā divu mēnešu pārtraukuma, spēlēja 11 minūtes un 34 sekundes un, realizējot divus divu punktu metienus un divus soda metienus, guva sešus punktus. Viņa kontā arī četras rezultatīvas piespēles, viena kļūda, divas pārtvertas bumbas, divas piezīmes un divi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +5 un efektivitātes koeficientu astoņi.
Latvijas basketbolists decembrī iedzīvojās paceles cīpslas savainojumā. Februārī Žagars bija iekļauts komandas pieteikumā mačam, taču sāpju dēļ nedevās laukumā.
Stambulas vienībā rezultatīvākais ar 14 gūtajiem punktiem bija Veids Boldvins, kamēr starp viesiem ar 17 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kartals Ezmirzaks.
"Fenerbahce" ar 19 uzvarām 21 spēlē ir pirmā, Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" ar 12 uzvarām 20 mačos ir astotajā pozīcijā, bet Roberta Blumberga pārstāvētā Izmiras "Petkim Spor" ar sešām uzvarām 21 cīņā ir 14. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".
Artūram Kurucam astoņi punkti zaudētā ACB mačā
Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē guva astoņus punktus, viņa pārstāvētajai Lugo "Rio Breogan" piedzīvojot zaudējumu.
"Rio Breogan" savā laukumā ar 78:109 (13:27, 18:30, 11:26, 36:26) piekāpās "Barcelona".
Kurucs spēlēja 26 minūtes un 25 sekundes un realizēja vienu no diviem divu punktu metieniem un divus no trijiem tālmetieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba un trīs piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -11 un efektivitātes koeficientu septiņi.
Lugo komandā rezultatīvākie ar 13 gūtajiem punktiem bija Fransisko Alonso, Dominiks Mavra un Danko Brankovičs. Barselonas vienības uzvaru ar 24 punktiem sekmēja Mailss Keils.
Turnīra līdere ar 18 uzvarām 20 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM ar 14 panākumiem 21 spēlē ir ceturtā, Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" ar 13 uzvarām 19 cīņās ir sestā, Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" ar bilanci 9-12 ir 11. pozīcijā, bet "Rio Breogan" ar astoņām uzvarām 21 mačā ir 12. vietā 18 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".
Strautiņam desmit punkti uzvarētā Itālijas A sērijas spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš svētdien Itālijas A sērijas mačā guva desmit punktus un kopā ar Tortonas "Derthona" komandu izcīnīja uzvaru.
"Derthona" savā laukumā ar 85:78 (21:15, 20:23, 18:18, 26:22) pārspēja "Cremona" komandu.
Strautiņš laukumā bija 24 minūtes un realizēja trīs no sešiem divu punktu metieniem, vienu no trijiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, trīs kļūdasm divas rezultatīvas piespēles, divas piezīmes un divi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +8 un efektivitātes koeficientu 12.
Mājinieku rindās rezultatīvākie ar 14 gūtajiem punktiem bija Prentiss Habs un Džastins Gorhems, kurš arī izcīnīja deviņas bumbas zem groziem, bet viesu labā 23 punktus guva Davide Karsine.
Citā mačā Kristera Zorika pārstāvētā "Udine" mājās ar 81:92 (21:28, 21:18, 15:21, 24:25) piekāpās "Varese" basketbolistiem.
Zoriks spēlēja 15 minūtes un, realizējot vienu tālmetienu un četrus soda metienus, iekrāja septiņus punktus. Viņš arī izcēlās statistikā ar vienu kļūdu, četrām rezultatīvām piespēlēm un četrām izprovocētām piezīmēm, iekrājot +/- rādītāju +6 un efektivitātes koeficientu 13.
"Derthona" ar 13 uzvarām 20 spēlēs ir piektā, bet "Udine" ar astoņām uzvarām ieņem desmito pozīciju.