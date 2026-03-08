Apzagts olimpietis Mārtiņš Rubenis - viņam no mājas pazudusi vērtīga Jaunsudrabiņa glezna. FOTO, VIDEO
Treneris un bijušais latviešu kamaniņu braucējs Mārtiņš Rubenis nācis klajā ar skumju vēsti - viņa mājā paviesojies garnadzis, kurš sev līdzi paņēmis vērtīgu latviešu gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu.
"No mājām aizgājusi ģimenes drauga Jāņa Jaunsudrabiņa, manam vecvectēvam, dāvinātā glezna. Ja manāt kādā lombardā vai tā tiek piedāvāta kādā izsolē, tad ziniet, ka mājas tai ir Rīgā, Pūres ielā 1. Pazudušas arī citas, kuru fotogrāfijas pagaidām vēl meklēju. Ja parādās kāda skice ar Borisa Bērziņa parakstu, tad ziniet, ka tā aizgāja kompānijā. Lūdzu padalieties, lai arī citi zina," vietnē "Facebook" norāda Rubenis.
Sociālajos tīklos sportists arī ievietojis video, kurā redzams, ka viņš kopā ar meitu apskata savu mājvietu, kas ir acīmredzama haosa stāvoklī. "Man bail," norāda Mārtiņa atvase, kamēr viņš iedrošina meitu nebaidīties. "Kas šādi rīkojās?" neizpratnē vēlāk pauž bijušais sportists. "Visa māja ir izvandīta, visi dokumenti - izmētāti. Durvis izlauztas. Šausmas! Šausmīgi cilvēki šeit bijuši," rezumē Rubenis.
Mārtiņš rezumē, ka apzagta ir nevis viņa pašreizējā dzīvesvieta, bet māja, kurā viņš uzauga un pavadīja lielu daļu savas dzīves, un kurā viņš vēlas atgriezties. "Atgriezties, atjaunot, saglabājot mājas dvēseli, kāda tā uzziedēja manam vecvectēvam to būvējot," pauž Rubenis, norādot, ka atrodot vectēva māju šādā stāvoklī, viņam sirds apmetusi kūleni.
"Vieta, kas vienmēr devusi patvēruma un miera sajūtu, saikni ar šo zemi, nu izskatās šādi. Domāju cik tie cilvēki, kas šo pastrādājuši, savā dzīvē ir tikuši sisti, lamāti, pazemoti, dzīves plosīti. Kā varētu viņiem palīdzēt atkal sadzirdēt savu sirdsbalsi, kas sarunājas ar sirdsapziņu? Neticu, ka līdz šādai rīcībai var nonākt cilvēks vienas trakas emocijas vai vielas reibumā... Šāda rīcība sākas bērnībā, kad ir pietrūcis vecāku mīļuma, bērnudārza audzinātāju un skolotāju iecietības, līdzcilvēku draudzības, vai vienkārši sirsnīgu vārdu: "es ar Tevi lepojos un ticu, ka Tu vari vēl labāk"."
"Tālab, ja šo lasa kāds, kurš ir gatavs palīdzēt un visu šo sakopt, un atrestaurēt, es šeit būtu gatavs radīt vietu, kur atvest savus bērnus, atnākt pašiem, lai piebremzētu ikdienas auļos palaisto dzīvi, ieklausītos sevī un sadzirdētu sirdsbalsi. Te pietiks vietas gan Templim, kurā rast mieru, gan radošai darbnīcai, kurā materializēt savu sapni, gan vienkārši soliņam zem vectēva stādītajiem riekstu kokiem, uz kura padzert tēju un parunāties. Cik tam visam vajag naudas nezinu, kur to šobrīd atrast arī, bet zinu, ka man ir Sirds to paveikt Lai katrs nākamais solis ar jaunu vērtību ik dienas," vēl Rubenis