Kristaps Porziņģis skaidro, pēc cik ilga laika viņš laukumā jutīsies kā iepriekš
Latvijas basketbolistam Kristapam Porziņģim pēc atgūšanās no slimības vajag vēl pāris spēles, lai laukumā justos labi, sarunā ar žurnālistiem atzina Porziņģis.
Jau ziņots, ka otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā Porziņģis kopā ar Goldensteitas "Warriors" mājās ar 124:130 pagarinājumā zaudēja Čikāgas "Bulls". Latvijas basketbolists, aizvadot savu trešo maču "Warriors" rindās, spēlēja 20 minūtes un izcēlās ar 17 punktiem, kā arī četrām bumbām zem groziem un četriem bloķētiem metieniem. Tas kļuva par viņa produktīvāko maču Goldensteitas sastāvā.
"Nepatīkams zaudējums. Viņi spēlēja tā, it kā viņiem nebūtu ko zaudēt. Tas nebija labākais izpildījums no mūsu puses. NBA tā notiek, vienreiz tu esi vienā pusē, bet tad tu esi otrā," teica Latvijas basketbolists. Viņš norādīja, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem mačiem, laukumā juties labāk nekā iepriekš "Man vajadzētu apmēram piecas spēles, lai justos ļoti labi. Manas kājas vēl nejūtas pārāk labi, varētu pieņemt citādākus lēmumus. Ar katru spēli būs labāk," skaidroja Porziņģis. Latvietis izcēla, ka labākus lēmumus varētu pieņem ātrajos uzbrukumos un caurgājienos, kā arī aizsardzībā varētu spēlēt labāk. "Tas ir laika jautājums. Teiktu, ka jau šodien veicu mazus soļus uz priekšu," viņš piebilda.
"Warriors" ar 32 uzvarām un 33 zaudējumiem Rietumu konferencē atrodas devītajā vietā un nākamo maču izvadīs piektdien, savā laukumā uzņemot Mineostas "Timberwolves".