Vilmanis AHL atgriežas ar troksni! Gūst izšķirošos vārtus un tiek atzīts par mača pirmo zvaigzni. VIDEO
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis sestdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā guva divus vārtus, palīdzot Šarlotas "Checkers" ar 5:4 (4:0, 0:2, 0:2, 1:0) pagarinājumā pārspēt Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms".
Vilmanis guva "Checkers" pirmos vārtus mača otrajā minūtē, kā arī uzvaru nesošos vārtus pagarinājuma ievadā. Viņš statistikā izcēlās ar diviem metieniem pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Sava iespaidīgā snieguma dēļ Vilmanis tika atzīts par mača pirmo zvaigzni. Hokejists šosezon AHL 32 spēlēs izcēlies ar desmit gūtiem vārtiem un 11 rezultatīvām piespēlēm.
Our Olympian kicks things off! pic.twitter.com/lPMeH1Edsw— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) March 8, 2026
Sandis Vilmanis ends the @CheckersHockey road trip in OT🚗 pic.twitter.com/GgEJoJtd7X— American Hockey League (@TheAHL) March 8, 2026
Citā mačā Eduards Tralmaks un Grendrepidsas "Griffins" izbraukumā ar 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) pārspēja Klīvlendas "Monsters". Tralmaks izcēlās ar rezultatīvu piespēli trešajos "Griffins" vārtos. Latvietis uz ledus pavadītajā laikā trīs reizes meta pa vārtiem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu. "Griffins" ar 90 punktiem 56 spēlēs ir Rietumu konferences un visas līgas līdere, bet "Checkers" ar 71 punktu Austrumu konferencē atrodas piektajā pozīcijā.