Vēsturiskās medaļas, negadījumi Alūksnē un skandalozas atgriešanās. Aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sporta draugiem aizejošā nedēļa bija pilna ar spriedzi un plašu emociju gammu, ja visam nav iznācis sekot līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Aizejošajā nedēļā uzmanības centrā bija biatlons, īpaši jau jauniešu konkurencē. Līdz šai nedēļai Latvijas jaunie sportisti vēl nekad nebija tikuši pie medaļām Eiropas čempionātos, bet tagad iekrātas jau trīs – pie vainas mūsu topošie olimpieši – Rihards Lozbers un Estere Volfa. Turklāt abiem pa individuālai bronzai un kopā pāru stafetē, soli no godalgas palika arī Elza Bleidele. Īpaši priecē, ka mūsu jaunie talanti izceļas ar ātrumu trasē, vēl tikai jāstabilizē šaušana. Volfa arī iepriekšēsajā nedēļa dominēja junioru kausa posmā Madonā. Karjeras rekordu pieaugušo konkurencē Pasaules kausā sasniedza vēl nesenais juniors Renārs Birkentāls, kurš spēja pat ielauzties labāko desmitniekā. Plašu sabiedrības interesi raisīja arī Ilmāra Briča atgriešanās pieaugušo izlases treneru korpusā, kā zināms pērn sezonas izskaņā viņš sakāvās ar mūsu izlases līderi Andreju Rastorgujevu un tika uz laiku diskvalificēts no sacensībām. Skaļi notikumi risinājās arī Alūksnē, kur ziemas rallijā “Sarma” varējām vērot avāriju jūru. Savukārt tepat Rīgā pie jauna darba ticis bijušais basketbolists Kristaps Janičenoks, kurš pērn iekūlās milzu nepatikšanās, sēžoties pie auto stūres pamatīgā reibumā. Dzērājšoferu skandāls šonedēļ arī Lietuvas basketbolā. Tikmēr pēdējā laikā NHL lieliski spēlējošais Uvis Balinskis pavēstījis, ka viņa ģimenē gaidāms pirmais mazulis, spoža debija Eiropas čempionātu finālturnīrā mūsu telpu futbola izlasei, Latvijai Milānā un Kortīnā būs visu laiku lielākā olimpiskā delegācija.