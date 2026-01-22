Ne pirmā reize...Lietuvā basketbola kluba prezidentam sēšanās pie stūres reibumā maksā amatu
Uzmanības centrā Lietuvā nonācis Jonavas basketbola kluba prezidents Vaids Vaškēvičs, kuru pagājušā gada nogalē pieķēra alkohola reibumā pie stūres. Tas nav pirmais gadījums, kad Vaškēvičs pārkāpis likumu un pēdējā epizode likusi pieprasīt viņa aiziešanu no amata.
Pagājušā gada 11. decembrī Jonavā policisti apturēja Vaida Vaškēviča automašīnu, lai, tāpat kā citiem autovadītājiem, pārbaudītu potenciālo alkohola koncentrāciju asinīs. Lietuvā tas var sasniegt maksimums 0,4 promiles, taču Vaškēviča izelpā konstatēja 2,46 promiles. Lietuvas likumdošanā paredzēts, ka par sēšanos pie stūres dzērumā iespējams naudas sods no 2500 līdz 100 tūkstošiem eiro vai cietumsods līdz pat vienam gadam.
Vaškēvičam šis nekļuva par pirmo pārkāpumu. Tā, piemēram, 2010. gadā viņu sodīja par nelegālu cigarešu tirdzniecību ar 10,7 tūkstošu eiro lielu naudas sodu, bet 2021. gadā viņu pieķēra etilspirta glabāšanā (245 litru). Toreiz nu jau bijušajam "Jonava" basketbola kluba prezidentam piesprieda 11,3 tūkstošu eiro sodu.
Savukārt 2024. gada 10. aprīlī Vaškēvičs dzērumā izraisīja avāriju, aizbēgot no notikuma vietas. Lietas materiālos teikts, ka vispirms viņš gandrīz uzbraucis trim sievietēm un vienam bērnam, kuri šķēršojuši ielu, bet vēlāk izraisījis ceļu satiksmes negadījumu. Ar 2,4 promilēm viņš atrasts guļot uz sava biroja galda. Pats funkcionārs esot noliedzis atrašanos reibumā, policijai liecinot, ka alkoholu lietojis pēc negadījuma izraisīšanas.
Par šo epizodi Vaškēvičam nesen piesprieda četrus mēnešus cietumā, taču atlika lēmuma izpildi par pusotru gadu. Tāpat viņam atņēma auto vadīšanas tiesības uz pusotru gadu. Tas gan neliedza viņam vēlreiz sēsties pie stūres. Vaškēvičam bijuši arī maznozīmīgāki pārkāpumi, kā, piemēram, atļautā ātruma pārsniegšana, telefona izmantošana pie stūres, kā arī piedalīšanās satiksmē ar auto, kam beigusies tehniskā apskate.
Pēdējā epizode pagājušā gada decembrī kļuva par pacietības mēra beigām Jonavas pašvaldībā, kas ir galvenais basketbola komandas sponsors. Pilsētas mērs Mindaugs Sinkevičs sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja, ka ir pieprasījis viņa atkāpšanos no ieņemamā amata. "Pēc tam, kad Kauņas rajona tiesa pieņēma lēmumu attiecībā uz krimināllietu, kurā iesaistīts Vaids Vaškēvičs, es ar viņu tikos un pārrunāju situāciju. Jonavas pašvaldība kā galvenais kluba atbalstītājs nav apmierināts ar prezidenta ārpus darba aktivitātēm. Tāpat neesam apmierināti ar komandas rezultātiem, komunikāciju un vadības darbu. Mūsu mērķis ir izveidot konkurētspējīgu komandu Lietuvas Basketbola līgā. Tāpēc tikšanās laikā pieprasīju Vaškēviča atkāpšanos no amata un profesionāla sporta direktora iecelšanu. Ja tas nenotiks, apsvērsim, vai ir vērts turpināt finansēt klubu."
Vismaz 2025. gadā Jonavas pašvaldība basketbola vienībai atvēlēja veselus 550 tūkstošus eiro, kas ir nozīmīgs finansējums. 21. janvārī par savu atkāpšanos no amata paziņoja likumu nepaklausīgais Vaškēvičs, bet turpmāk viņa amatu pildīs paša dēls, Karolis. "Es visiem atvainojos. Saprotu situācijas nopietnību un uzņemos pilnu atbildību par saviem pārkāpumiem," citēts Vaids. Viņš gan joprojām būs kluba īpašnieks, jo viņa valdījumā ir 11 no 13 basketbola kluba kapitāldaļām.
"Izmaiņas bija nenovēršamas," paudis jaunais kluba vadītājs Karolis. "Mēs aktīvi raudzīsimies pēc papildinājumiem ne tikai spēlētāju rindās, bet arī kluba vadībā. Mūsu mērķis ir bijis attīstīties. Vēlamies cienījami pārstāvet Jonavas pilsētu valsts spēcīgākajā basketbola līgā," turpināja bijušā prezidenta dēls.
"Jonava" basketbola komanda dibināta 1999. gadā. 2020./2021. gada sezonā vienība triumfēja Lietuvas pēc spēka otrajā līgā un papildināja spēcīgāko čempionātu. Četru sezonu laikā Jonavas klubs divas reizes cīnījās par Lietuvas čempionāta bronzu, taču abās sērijās zaudēja. 2022./2023. gada sezonā klubs spēlēja Lietuvas kausa izcīņas finālā, piekāpjoties Kauņas "Žalgiris".
2025./2026. gada sezonu Jonavas basketbola klubs sācis neveiksmīgi. Ar tikai divām uzvarām 14 spēlēs klubs ieņem pēdējo vietu čempionātā. Komandas pastāvēšanas vēsturē tajā spēlējuši arī latvieši - uzbrucējs Mārtiņš Laksa 2022./2023. gada sezonā. Savukārt Jonavas pašreizējais galvenais treneris ir Stepons Babrausks, kurš 2006./2007. gada sezonā spēlēja Rīgā, "ASK Rīga" sastāvā.
Arī Latvijā sporta funkcionāri pieķerti pie stūres alkohola reibumā. 2025. gadā 2,33 promiļu reibums maksāja amatu tā brīža 2025. gada Eiropas čempionāta izpilddirektoram Kristapam Janičenokam. Viņam piesprieda viena mēneša cietumsodu un atņēma transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.