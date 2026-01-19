Pirmo reizi atjaunotā Latvijas kausa basketbolā pusfinālu sasniedz zemākas līgas komanda
Svētdien, 19. janvārī, par Latvijas kausa basketbolā atlikušajām divām pusfinālistēm kļuva "Rīgas zeļļi" un RSU/VEF komandas.
Nopietnu pretestību "Zeļļiem" izrādīja "Liepāja", kas vēl pēc pirmā puslaika bija vadībā ar deviņu punktu pārsvaru (divu spēļu summā 18, jo pirmo maču uzvarēja ar 87:78). Jura Umbraško vadītā komanda ar otro puslaiku lauza cīņas gaitu, vietu pusfinālā nodrošinot ar sniegumu ceturtajā ceturtdaļā. Visā spēlē"Rīgas zeļļi" uzvarēja ar 86:70 (17:17, 18:27, 24:15, 27:11), divu maču summā tiekot pie panākuma ar 164:157.
Rīdzinieku uzvaru ar iespaidīgu sniegumu - 35 punktiem un 22 atlēkušajām bumbām, sekmēja Frenkijs Fidlers. Rodijs Mačoha guva 21 punktu, bet vēl 14 punktus pievienoja Jānis Bērziņš. Liepājniekus no zaudējuma neglāba Emīls Krūmiņš un Ksavjers Dusels, kuri guva attiecīgi 19 un 17 punktus, kamēr Kristians Feierbergs noslēdza spēli ar 11 punktiem un deviņām bumbām zem groziem.
"Rīgas zeļļi" pusfinālā tiksies ar valmieriešiem, kuri divu maču summā ar 197:165 pārspēja "VEF Rīga", tādējādi gāžot no troņa Rīgas vienību, kas bija triumfējusi pirmajos četros atjaunotā Latvijas kausa gados.
Citā duelī pirmo reizi atjaunotā Latvijas kausa pusfinālā iekļuva vienība no zemākas līgas. Par to kļuva pēc spēka otrās jeb Nacionālās līgas vienība RSU/"VEF Rīga". Pēc neveiksmes pirmajā spēlē ar -12 (69:81), otrajā klubs bija pārāks ar +13 (86:73), kas divu spēļu summā deva uzvaru ar +1 (155:154).
Par spēles varoni kļuva bijušais VEF basketbolists, kurš šobrīd klubā strādā par fiziskās sagatavotības treneri - Alberts Putāns. Galotnē tieši viņš realizēja svarīgu tālmetienu un uzvaru divu spēļu summā nesošo caurgājienu. Visā spēlē viņš guva 26 punktus, tādējādi kļūstot par rezultatīvāko. 22 punktus guva Kārlis Vāvers, kurš arī izcīnīja septiņas bumbas zem groziem, kamēr Artūrs Ozols iekrāja 15 punktus un izcīnīja 17 atlēkušās bumbas. LU vienībā Brodijs Fokss izcēlās ar 18 punktiem, bet vēl 16 punktus guva Marlons Šortss.
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības. Fināls notiks 21. februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu. Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.