Zināms, kurš hokejists aizvietos traumēto Rodrigo Ābolu Latvijas izlases sastāvā olimpiskajās spēlēs
Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņojusi, kurš hokejists iekļauts sastāvā nedēļas nogalē traumētā Rodrigo Ābola vietā.
Jau ziņots, ka sestdien, 17. janvārī, Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē Filadelfijas "Flyers" rindās nepatīkamā kājas savainojumā iedzīvojās Rodrigo Ābols. Jau pēc spēles galvenais treneris Riks Tokets norādīja, ka Ābola trauma neizskatoties labi.
Realitātē izrādījās, ka savainojums ir gana nopietns un tas liegs Ābolam pārstāvēt Latvijas izlasi Milānas olimpiskajās spēlēs, kas gaidāmas jau februāra ievadā. Filadelfijas "Flyers" Ābolu ievietojusi savainoto spēlētāju sarakstā, bet Latvijas stūrmanim Harijam Vītoliņam bija jādomā par to, kurš no hokejistiem aizstās Ābolu.
Latvijas olimpiskajā izlasē savainoto uzbrucēju Rodrigo Ābolu aizstās Rihards Bukarts. pic.twitter.com/CZHvI5pKOg— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) January 19, 2026
Par to kļuvis uzbrucējs Rihards Bukarts. 30 gadus vecais uzbrucējs šo sezonu sāka bez kluba, bet gadu mijā pievienojās Slovākijas vienībai "Presov", kuras sastāvā deviņās spēlēs izcēlies ar deviņiem punktiem (2+7). Bukarts gan nav centra uzbrucējs un tas var nozīmēt, ka treneri pieņēmuši lēmumu šajā pozīcijā iespēlēt Zemgu Girgensonu.
Rihardam Bukartam šīs kļūs par otrajām olimpiskajām spēlēm karjerā. 2022. gadā Pekinā viņš četrās spēlēs palika bez rezultativitātes punktiem. Tikmēr Ābols kļuvis par otro hokejistu, kurš savainojuma dēļ izkrīt no sastāva. Pirms nedēļas Ahilleja cīpslu traumēja Ēriks Mateiko un viņu sastāvā aizstās Anrī Ravinskis.
Olimpisko spēļu turnīrā Latvijas hokeja izlase spēlēs vienā grupā ar ASV, Dānijas un Vācijas izlasēm. C grupas pirmajā mačā 12. februārī latvieši spēkosies ar ASV, 14. februārī paredzēta spēle ar Vāciju, bet dienu vēlāk Latvijas hokejisti stāsies pretī Dānijai.
Olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs trīs grupas. A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija. Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā. Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Latvijas izlases sastāvs ziemas olimpiskajām spēlēm:
vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis ("Fischtown Pinguins", Vācija)
aizsargi: Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits ("Jukurit", Somija), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers", NHL), Ralfs Freibergs (Vitkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Jānis Jaks (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Libereces "Bili Tygre", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija)
uzbrucēji: Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš ("Huskies", Vācija-2), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grandrapidas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Roberts Bukarts ("Pioneers", Austrija), Oskars Batņa ("Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Anrī Ravinskis (Ebotsfordas "Canucks", AHL)