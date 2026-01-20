Kristers Gudļevskis
Hokejs
Šodien 19:08
Latvijas olimpiskajā hokeja izlasē iekļautais Kristers Gudļevskis atsācis treniņus
Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvā dalībai olimpiskajās spēlēs iekļautais vārtsargs Kristers Gudļevskis atsācis treniņus uz ledus, otrdien paziņoja viņa pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins".
Gudļevskis pirms trīs mēnešiem guva traumu, pēc kuras viņam tika veikta operācija.
Gudļevskis, kurš divas reizes atzīts par Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) labāko vārtsargu, šosezon septiņās spēlēs vidēji atvairījis 92,1% metienu un ielaidis 2,4 vārtus.
"Fischtown Pinguins" ar 66 punktiem 41 mačā DEL turnīra tabulā atrodas sestajā pozīcijā.