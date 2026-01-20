Paziņots pērn 29 gadu vecumā mirušā šaha talanta Narodicka nāves cēlonis. Daudzi viņa novešanā līdz traģēdijai vaino pasaules eksčempionu Kramņiku
ASV varas iestādes paziņojušas amerikāņu šaha lielmeistara un talantīgā komentētāja Daniela Narodicka nāves cēloni. Šī talanta nāve nieka 29 gadu vecumā pēc pasaules ekšcempiona Vladimira Kramņika organizētās ilgstošās neslavas celšanas kampaņas satrieca sporta pasauli.
Narodickis negaidīti nomira 19. oktobrī tikai divas nedēļas pirms savas 30. dzimšanas dienas, un plašsaziņas līdzekļos tika minēts, ka par galvenajām versijām uzskata pārdozēšanu vai pašnāvību. Tagad Ziemeļkarolīnas Galvenā tiesu medicīnas eksperta birojs paziņojis, ka viņš miris nejaušas saindēšanās rezultātā pēc narkotisku vielu kokteiļa lietošanas.
Jaunā lielmeistara organismā konstatēta metamfetamīna un amfetamīna kombinācija, kā arī mitraginīns — viela, kas pazīstama ar opioīdiem līdzīgu iedarbību, birojs informēja TMZ.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Kramņiks iesūdzējis tiesā Starptautisko šaha federāciju (FIDE) sakarā ar tās sākto izmeklēšanu par viņa iespējamo vainu Narodicka nāvē. Daudzas šaha slavenības Kramņiku vainojušas Narodicka apsēstā vajāšanā viņa dzīves pēdējā gadā ar apsūdzībām krāpšanā, turklāt Kramņiks šādi esot vajājis arī vairākas citas šaha zvaigznes, čehu lielmeistaru Davidu Navaru gandrīz novedot līdz pašnāvībai.
Kramņiks iepriekš apsūdzēja vairākus spēlētājus krāpšanā tiešsaistes spēlēs, tostarp bažas par Narodicka spēli pagājušajā gadā, kas noveda pie pastāvīgas nesaskaņas starp abiem šahistiem. Kramņiks regulāri publicēja tiešsaistē informāciju par savu jaunāko sāncensi, aicinot izmeklēt spēli un arī draudot ar tiesvedību.
Pērn oktobrī Narodickis Kramņika centienus raksturoja kā “ilgstošu, ļaunu un absolūti nevaldāmu mēģinājumu iznīcināt viņa dzīvi”.
Narodickis 2013. gadā ieguva lielmeistara statusu 18 gadu vecumā. Pēdējos gados viņš kļuva pazīstams ar savu tiešsaistes apmācību cilvēkiem, kuriem šaha spēlēšana ir hobijs. Viņš bija skolotājs šaha skolā, vairāku grāmatu par šahu autors un bieži komentēja nozīmīgus šaha pasākumus.
Daudzi šaha elites spēlētāji Narodicka nāvē vaino tieši Kramņiku, kurš bija Narodicka bērnības elks, bet pēdējā laikā to vien darīja, kā indēja jaunietim dzīvi.
Savā pēdējā mūža vakarā Narodickis piedalījās ilgā šaha ātrspēles maratonā, ko translēja tiešraidē. Daudzi pievērsa uzmanību, ka Narodickis ir ļoti emocionāli nestabils, viņš vairākkārt pieminēja, cik ļoti Kramņika kampaņa ir viņu emocionāli iedragājusi. “Kopš Kramņika [apsūdzību sākšanās] problēma ir tā, ka, tikko es sāku spēlēt labi, cilvēki sāk domāt vissliktāko,” viņš sacīja. Liktenīgā seansa straumēšanas laikā kopā ar Narodicki bija divi viņa draugi, kas, redzot viņa emocionāli nestabilo stāvokli, mēģināja viņu pierunāt pārtraukt un doties pie miera. Galu galā, viņiem tas izdevās, un draugi devās mājup. Nākamajā rīta viņi Narodicki atrada jau mirušu.
Kramņiks nelikās mierā arī Narodicka nāves dienā. “Nelietojiet narkotikas,” viņš rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”. Pēc tam viņš publicēja oficiālu paziņojumu, kurā noraidīja jebkādas pret sevi vērstas apsūdzības, paziņoja, ka pret viņu pašu un ģimeni vērsta draudu kampaņa, bet beigās piebilda, ka ir “labā fiziskā un psihiskā stāvoklī un nekādā gadījumā neplāno izdarīt pašnāvību”. Vienlaikus viņš piedraudējis ar iesūdzēšanu tiesā vadošajiem šahistiem, kuri publiski viņu saista ar Narodicka nāvi.
Narodickis vienmēr kategoriski noliedzis jebkādas apsūdzības krāpšanā, arī viņu labi pazinušie šahisti apgalvoja, ka viņš nekad mūžā nebūtu krāpies. Tieši sava kādreizējā elka pastāvīgās apsūdzības emocionāli sagrāva jauno amerikāni, kurš eksčempionu nodēvēja par “sliktāku nekā netīrumi” un vairākkārt izteicies, ka Kramņiks cenšas sagraut viņa dzīvi un dara to apzināti.
Viens no visu laiku izcilākajiem šahistiem Garijs Kasparovs, kurš pēc 15 gadu dominēšanas savu pasaules čempiona titulu zaudēja 2000. gadā tieši Kramņikam, “YouTube” intervijā “Brīvās Krievijas forumam” izteicās šādi: “Nezinu kādēļ, bet dažus pēdējos gadus [Kramņiks] nodarbojās gandrīz tikai ar to, lai kādu pieķertu, nospiestu, un tur bija ne tikai Daņa Narodickis. (..) Nezinu, kādā formā tiks uzrādīta apsūdzība, taču pilnīgi skaidrs, ka Kramņika kampaņa viņu ietekmēja. (..) Gadījums ar Navaru, kurš daudziem šķita daudz ievainojamāks, un daudz citu apsūdzību… Neba velti Nakamura, kad par to runāja, viņam katrs otrais vārds bija lamuvārds (..) Slikts gadījums. Vēl vairāk, Kramņiks to uzkurina, viņš paziņoja, ja FIDE kaut ko darīs, viņš tiesāsies. Tas nav labākais visnotaļ cienījamas šaha karjeras noslēgums. Tas jau ir nenomazgājams traips. Nezinu, kā viņš vairs var parādīties jebkurā šaha turnīrā. Viņš ir kļuvis vismaz par tādu, kuram nepaspiež roku.”
Jāpiebilst, ka čehu lielmeistars Davids Navara 2024. gadā kļuva par vienu no Kramņika kampaņas upuriem, un šogad viņš atzina, ka Kramņika pastāvīgās apsūdzības, FIDE ilgstošā klusēšana un vēlāk formālā atrakstīšanās viņu noveda tiktāl, ka apsvēra pašnāvības iespēju, tādēļ nācās vērsties pēc profesionāļu palīdzības. Kramņiks uz šo atzīšanos reaģēja, iesūdzot Navaru tiesā par neslavas celšanu un pieprasot publisku atvainošanos.
Ilggadējais šaha čempions Magnuss Kārlsens izteicās, ka Kramņikam bija labāka reputācija, nekā viņš to bija pelnījis, toties amerikānis Kristofers Hikaru Nakamura nebija tik diplomātisks. “Es to teicu agrāk un pateikšu vēlreiz, Kramņiks var iet d**st. Viņš var iet d**st un lai pūst ellē, tas ir viss, ko teikšu.”
Hikaru saying what everyone thinks about Kramnik:— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 20, 2025
"I'll say it before and I'll say it again, Kramnik can go f*** himself. He can go f*** himself and can go rot in hell." pic.twitter.com/m4Kva7BEkW