Biatlonisti Volfa un Lozbers izcīna Latvijai vēl vienu medaļu Eiropas junioru čempionātā
Latvijas biatlonisti Estera Volfa un Rihards Lozbers ceturtdien Somijā izcīnīja bronzas medaļu Eiropas junioru čempionāta pāru stafetē.
Volfa pirmajā posmā šaušanā guļus bija nekļūdīga, bet stāvus izmantoja vienu rezerves patronu, stafeti Lozberam nododot līderpozīcijā, taču turpat bija arī šveicieši. Lozbers abās šaušanās izmantoja pa divām papildu patronām katrā un savu posmu beidza kā trešais, nepilnas desmit sekundes aiz līderes Šveices.
Volfa savā otrajā posmā katrā šaušanā izmantoja pa vienai rezerves patronai un stafeti Lozberam nodeva trešā, nepilnas 13 sekundes aiz tā brīža līderes Slovākijas. Lozbers šaušanā stāvus izmantoja vienu papildu patronu un trasē atgriezās 6,1 sekundi aiz ukraiņa Tarasa Tarasjuka.
Pēdējo šaušanu latvietis sasniedza kā līderis, jau 13,5 sekundes priekšā Tarasjukam. Neveiksmīgi šaujot, Lozberam vajadzēja mērot vienu soda apli, pēc kura viņš distancē atgriezās trešais, 29,3 sekundes aiz Tarasjuka un apmēram 20 sekundes pēc šveicieša Remo Burča.
Finišā Ukrainas duets par 3,3 sekundēm pārspēja Šveici un par 17,9 sekundēm - Latviju. Ukraiņi un šveicieši izmantoja pa piecām rezerves patronām, bet latviešiem bija viens soda aplis un 11 papildu patronas. Startēja 20 dueti.
Pirms tam jauktajā stafetē Laura Alziņa, Martīne Djatkovičs, Adrians Māris Šņoriņš un Matīss Meirāns finišēja 13. vietā 17 izlašu konkurencē. No 14 finišējušajām komandām Latvijai bija visvairāk soda apļu - pieci.
Eiropas junioru čempionāts Somijas pilsētā Imatrā norisināsies līdz svētdienai.