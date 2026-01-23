Latvijas garšas ceļo uz Milānas-Kortīnas Olimpiskajās spēlēm
Piektdien, 23. janvārī, Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar "Moller Auto" un "Rimi" rīkoja īpašu pasākumu, kas simboliski iezīmē praktisku ceļa ...
FOTO: Latvijas saldumi uzsākuši ceļu uz Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm
Piektdien, 23. janvārī, "Moller Auto" Lidosta Volkswagen centra telpās tika aizvadīts īpašs pasākums, kas simboliski iezīmēja Latvijas delegācijas ceļa sākumu uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā-Kortīnā.
Latvijas Olimpiskā komiteja(LOK) aizvadītajās Olimpiskajās spēlēs, sadarbībā ar partneri "Rimi", iedibināja tradīciju - Olimpiskajos ciematos izveidot īpašas atpūtas telpas vai stūrīšus, kur Latvijas sportisti varēs sajusties kā mājās. Šajās telpās būs pieejami Latvijas produkti, piedāvājot sportistiem iespēju uzlādēties starp treniņiem un sacensībām ar veltēm no mājām.
Sadarbībā ar "Moller Auto" Latvijas olimpiskā komanda ir ieguvusi jauna līmeņa mobilitātes nodrošinājumu, kas atvieglos sportistu un viņu inventāra pārvietošanos gan ceļā uz un no spēlēm, gan pārvietojoties starp ciematiem. Savukārt, pateicoties "Rimi", lielākajos olimpiskajos ciematos – Milānā un Kortīnā – Latvijas sportistiem tiks iekārtotas mājīgas atpūtas telpas, un Predaco, Anterselvā un Bormio sportisti saņems īpaši sagatavotus gardumu grozus ar sportistu iemīļotiem Latvijā ražotiem produktiem. Šī iniciatīva ļaus sportistiem ilgajā spēļu periodā sajust Latvijas klātbūtni un atbalstu.
Delegācijas vadītāja vietnieks Juris Šics: “Šīs būs manas sestās spēles un pirmās, kur es organizēju atbalsta nodrošinājumu un veicu sagatavošanās darbus delegācijas aizvešanai un veiksmīgu spēļu pavadīšanu. Šīs spēles ir savā ziņā unikālas ar to cik ļoti sportisti ir sadalīti pa lokācijām un līdz ar to mums nākas saplānot pietiekoši daudz atbalsta personālu, ārstus un fizioterapeitus, kā arī ar mājas sajūtu nodrošināt visus ciematus un tā pat arī rūpēties par veiksmīgu pārvietošanos starp ciematiem. ”
No plašā piedāvāto produktu klāsta vislielāko sportistu interesi un atsaucību izpelnījušies tādi produkti kā zemenes šokolādē, ķiploku grauzdiņi, šokolādes batoniņi, šokolādes konfektes un arī piparkūku bumbiņas, kas raisa patīkamas asociācijas ar Latvijas ziemas garšām un mājām. Kopā "Rimi" sarūpējuši 2436 produktu vienības no 42 dažādiem saldiem un sālītiem gardumiem.
"Esam priecīgi, ka arī šoreiz varam atbalstīt Latvijas olimpiešus, sūtot līdzi uz olimpiskajām spēlēm viņu iemīļotās Latvijas garšas. Nekas nespēj sniegt tik spēcīgu atbalstu kā māju sajūta, un tieši pazīstamās garšas sportistiem var kļūt par nozīmīgu enerģijas lādiņu ceļā uz izcilu sniegumu. Latvijas produkti sportistu ceļasomās ir veids, kā vienlaikus atbalstīt gan mūsu olimpiešus, gan pašmāju ražotājus. Sportistu izvēle apliecina uzticību bērnībā iepazītām, pārbaudītām garšām – gan saldiem kārumiem, piemēram, zefīriem, gan arī veselīgākiem našķiem kā sukādes,” saka Everita Bičkova, "Rimi Latvia" ārējās komunikācijas vadītāja.
Šajā olimpiskajā ciklā LOK atbalstītāju lokam pievienojies viens no vadošajiem auto mazumtirgotājiem un mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem "Moller Auto", lai paceltu Latvijas sportistu mobilitāti jaunā aprīkojuma, drošības un komforta līmenī. Sadarbības ietvaros “Moller Auto” nodrošina arī vajadzīgo servisu un apdrošināšanu automašīnām.
“Mēs, “Moller Auto”, esam ārkārtīgi lepni būt kopā ar labākajiem, ātrākajiem un jaudīgākajiem Latvijas ziemas olimpisko spēļu pārstāvjiem, kas pavisam drīz dosies ceļā uz Itāliju. Lai ceļš būtu viegls, drošs un bez raizēm, mēs nodrošināsim sportistiem tādu augstākās kvalitātes mobilitāti, ko olimpieši var izbaudīt, nevis par to raizēties – īpaši ziemas un kalnu apstākļos. Par to rūpes turēsim mēs! Ceļā pavadīsim, nododot sportistu īpaši pielāgoto Volkswagen Multivan plug-in hibrīdu ar 4Motion pilnpiedziņu,” skaidro Izīda Gerkena, “Møller Mobility Group” Baltijas reģiona vadītāja.
"Rimi" jau otro reizi sadarbojas ar LOK, palīdzot nodrošināt Latvijas garšu un radīt mājīgu atmosfēru olimpiskajos ciematos. Savukārt, “Moller Auto” pievienojies LOK atbalstītāju lokam 2025. gadā uz šo ziemas olimpisko spēļu ciklu un jau pērn sniedza līdz šim nebijušu mobilitātes atbalstu sporta federācijām un sportistiem. Šāda sadarbība apliecina, ka rūpes par sportistiem sniedzas tālāk par sacensību arēnām, svarīga ir atmosfēra, sajūtas un atbalsts, kas rada kopējo noskaņu. Daudzas mazās lietas palīdz sportistiem justies pārliecinātiem, novērtētiem un piederīgiem arī esot prom no mājām.
Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskās spēles norisināsies Itālijā, pulcējot pasaules spēcīgākos ziemas sporta veidu atlētus. Latvijas delegācijas dalība ar rekordlielu sportistu skaitu iezīmē jaunu atskaites punktu valsts olimpiskajā vēsturē un rada augstas cerības līdzjutējiem visā Latvijā.
Kopumā Milānas-Kortīnas 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs tiks pārstāvēti 16 sporta veidi - ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, kalnu slēpošanas alpīnisms (pirmo reizi iekļauts Olimpisko spēļu programmā), snovbords, šorttreks, tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa. Sacensības notiks sešos klāsteros - Milānā, Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco - Tezero. Spēles tiks atklātas Milānā 6. februārī un noslēgsies Veronā 22. februārī.