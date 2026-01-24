Latvijas vīriešu volejbola izlasi turpmāk vadīs Uģis Krastiņš
Latvijas vīriešu volejbola izlasi turpmāk vadīs Uģis Krastiņš, sestdien paziņoja Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Krastiņš iepriekš no 2017. līdz 2023. gadam vadīja Ukrainas vīriešu volejbola izlasi, kas viņa vadībā 2019. gadā sasniedza Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu, bet trīs gadus vēlāk iekļuva labāko astotniekā arī pasaules čempionātā.
Tāpat Krastiņa vadībā "VaLePa Sastamala" izcīnījusi Somijas čempiontitulu, bet kopš 2016./2017. gada viņš trenē Ukrainas komandu Ļvivas "Barkom-Kažaņi", kas spēlē Polijas spēcīgākajā līgā.
"Mēs ticam, ka Uģis palīdzēs izveidot komandu ar raksturu un personībām gan laukumā, gan ārpus tā. Šogad galvenais uzdevums ir kvalitatīvi sagatavoties Eiropas čempionāta finālturnīram, un priecājamies, ka Uģis ir gatavs uzņemties šo atbildību," skaidroja LVF prezidents Arnis Tunte.
Oktobrī LVF pavēstīja, ka nepagarinās vienošanos ar igauņu speciālistu Raineru Vasiļjevu, kura vadībā Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram.
Latvijas izlase šogad spēlēs Eiropas čempionāta finālturnīrā, ka arī sacentīsies Eiropas līgā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā Latvijas volejbolisti spēlēs D grupā, un grupu turnīra spēles notiks Rumānijā. Latvija grupā pretī stāsies Rumānijai, Francijai, Vācijai, Turcijai un Šveicei.