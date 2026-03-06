Noskaidrota iespējamā vainīgā persona divu sieviešu sašaušanā Rīgā
Foto: Valsts policija
Atrasta persona, kas varētu būt sašāvusi divas sievietes Rīgā.
Noskaidrota iespējamā vainīgā persona divu sieviešu sašaušanā Rīgā

Valsts policija noskaidrojusi personu, kura, iespējams, varētu būt saistīta ar divu sieviešu sašaušanu Rīgā. Likumsargi portālam Jauns.lv norāda, ka šobrīd informācija par iespējamo vainīgo tiek pārbaudīta.

Policija nozīmējusi ekspertīzes, lai noskaidrotu cietušo miesas bojājumu smaguma pakāpi. Atkarībā no ekspertīžu rezultātiem varētu tikt lemts arī par kriminālprocesa uzsākšanu.

Abi incidenti, kā liecina informācija sociālajos tīklos, notikuši dažādās vietās Rīgā. Viens gadījums 3. martā noticis Imantā, pie daudzdzīvokļu mājām Anniņmuižas bulvārī, savukārt otrs – 4. martā Rītabuļļu mežā pie koka laipas, kas ved uz jūru.

Apkaimju attīstības biedrība “Rītabuļļi” sociālajos tīklos informējusi, ka viena no cietušajām šobrīd atrodas slimnīcā. Biedrība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un, ja iespējams, nepārvietoties vienatnē meža teritorijās, īpaši krēslas vai tumsas laikā.

Tikmēr policija pastiprinājusi patrulēšanu apkārtnē un aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija par notikušo. Par iespējamiem novērojumiem vai aizdomīgām personām iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot pa tālruņa numuriem 25496866, 67500715 vai 112.

