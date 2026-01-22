Izmainītā patiesība. Bruklins Bekhems par kāzu deju ar māti savulaik stāstīja pavisam citu stāstu
Bruklins Bekhems publiski kritizējis māti modes dizaineri Viktoriju Bekhemu: viņa esot nozagusi pāra pirmo deju. Aizēnojusi jauno sievu, uzaicinot dēlu uz deju un šokējusi klātesošos ar nepiedienīgām kustībām. Zinātāji norāda, ka pirms trīs gadiem Bruklins stāstījis pavisam citu stāstu. Deja esot notikusi krietni vēlāk vakarā…
Bruklina Bekhema asās apsūdzības mātei Viktorijai par viņa kāzu dejas “nozagšanu” ir satricinājušas internetu, tomēr – atmiņas mēdz atšķirties.
Bijušā futbolista Deivida Bekhema un viņa sievas modes dizaineres Viktorijas Bekhemas vecākais dēls Bruklins (26) nedēļas sākumā vērsa īstu kodoltriecienu pret saviem slavenajiem vecākiem, sociālajos tīklos publicējot skarbu paziņojumu, kurā asi kritizēja māti – bijušo grupas “Spice Girls” zvaigzni. Bruklins, kurš 2022. gada aprīlī apprecējās ar aktrisi Nikolu Pelcu, rakstīja: “Es nekad mūžā neesmu juties tik neērti vai pazemoti.” Šokējošajā ierakstā viņš izvirzīja 12 būtiskas apsūdzības pret saviem tuviniekiem, tostarp apgalvojumus par “kukuļošanu” un to, ka Nikolai esot pateikts: “tu neesi ģimenes locekle”.
Īpaši izcēlās viens apgalvojums – ka Viktorija esot piesavinājusies jaunlaulāto pirmo deju, izpildot “nepiedienīgas kustības”, kas Bruklinu samulsinājušas. Paziņojumā bija teikts: “500 kāzu viesu priekšā Marks Antonijs mani uzaicināja uz skatuves – tobrīd programmā bija paredzēta mana romantiskā deja ar sievu, taču tā vietā jau gaidīja mamma, lai ar mani dejotu. Viņa kustējās ļoti nepiedienīgi visu acu priekšā. Es nekad savā mūžā neesmu juties tik neērti vai pazemoti.”
Tomēr britu izdevuma “Vogue” reportāžā notikumi savulaik atainoti pavisam citādi. Žurnāla reportieris apmeklēja kāzas un tajā pašā dienā intervēja pāri. Glancētais izdevums vēstīja, ka Dienvidāfrikas dziedātājs Lojiso izpildījis Elvisa Preslija klasisko balādi “Can’t Help Falling In Love” pāra pirmajai dejai. Pēc tam Nikola kāpusi uz deju grīdas kopā ar savu tēvu, skanot Betas Midleres dziesmai “Wind Beneath My Wings”.
Publikācija norādīts, ka tikai ap pulksten 23.00 sākās Marka Antonija priekšnesums, un tobrīd Bruklins pats uzaicinājis māti Viktoriju uz skatuves, lai ar viņu padejotu. Tāpat apgalvots, ka uz rotējošās skatuves lūgts arī tēvs Deivids ar Bruklina māsu Hārperi.
Saskaņā ar “Vogue” sniegto informāciju, Bruklina un viņa mātes deja notikusi vairākas stundas pēc jaunlaulāto pirmās dejas, kas raisa jautājumus par to, vai Viktorija vispār varēja to “nolaupīt”. Pagaidām ne Viktorija, ne Deivids nav komentējuši Bruklina sešu lappušu garo paziņojumu.