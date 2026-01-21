Biatlonistei Elzai Bleidelei pavisam nedaudz pietrūkst līdz medaļai Eiropas junioru čempionātā
Latvijas biatloniste Elza Bleidele trešdien Somijā izcīnīja ceturto vietu Eiropas junioru čempionātā 12,5 kilometru individuālajā distancē, bet Estere Volfa ierindojās septītajā pozīcijā.
Par čempioni kļuva zviedriete Grēta Lindkvista Šeldāle, kura distanci veica bez kļūdām šaušanā un finišu sasniedza pēc 41 minūtes un 31,2 sekundēm. Otro un trešo vietu ar divām kļūdām šaušanā izcīnīja slovākietes Tamāra Molentova un Mihaela Štrakova, no uzvarētājas atpaliekot attiecīgi 9,0 un 36,3 sekundes.
Bleidele ar četrām kļūdām šaušanā distanci veica 42 minūtēs un 24,6 sekundēs, no bronzas pozīcijas atpaliekot tikai 7,1 sekundi, bet Volfa kļūdījās par vienu reizi vairāk un atpalika vēl 15,6 sekundes. Volfa šajās sacensībās bija ātrākā slēpotāja, bet Bleidelei bija trešais ātrākais solis. Par katru kļūdu šaušanā rezultātam tika pieskaitītas 45 sekundes.
Vēl Martīne Djatkoviča ar vienu kļūdu ieņēma 21. vietu, Laura Alziņa ar septiņām kļūdām finišēja 70. pozīcijā, bet Keita Kolna distanci nepabeidza. Uz starta izgāja 86 sportistes, no kurām finišu sasniedza 84.
Šodien Eiropas junioru čempionātā norisināsies arī sacensības 15 kilometru individuālajā distancē jauniešiem, kur uz starta izies Rihards Lozbers, Kristiāns Karlsbergs, Matīss Meirāns, Adrians Māris Šņoriņš un Daniels Kodaļevs. Eiropas junioru čempionāts Somijas pilsētā Imatrā norisināsies līdz svētdienai.