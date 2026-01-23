Smaga avārija rallijā “Alūksne”: pēc Igaunijas ekipāžas negadījuma sacensības uz laiku apturētas

Smaga avārija rallijā “Alūksne”: sacensības pārtrauktas pēc Igaunijas ekipāžas negadījuma.
Latvijas Rallija čempionāta pirmā posma – rallija “Alūksne 2026” – laikā piektdien sacensības tika pārtrauktas pēc smagas avārijas pirmajā ātrumposmā (SS1). Negadījumā cieta 55. ekipāža no Igaunijas.
Abi sportisti pēc avārijas nodoti mediķu aprūpē. Sacensību rīkotāji norādīja, ka tieši šis negadījums bija iemesls SS1 apturēšanai. Vēlāk sacensību organizatori informēja, ka sacensības ir atsāktas.
Rallijs “Alūksne 2026” šogad ir ne tikai Latvijas Rallija čempionāta pirmais posms, bet arī Igaunijas rallija čempionāta sezonas atklāšanas sacensības. To norises laikā Alūksnē un apkārtnē ir noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi.
Aktuālā informācija par sacensību norisi un ātrumposmu laikiem pieejama vietnē autorally.lv, kā arī rallija “Alūksne” sociālo tīklu kontos.