Rallijā "Alūksne 2026" notikuši vairāki negadījumi, bet sportisti ar skatītāju palīdzību atgriezušies trasē
24. janvārī turpinās Rallijs "Alūksne" un kādā pagriezienā Dmitrija Feofanova/Normunda Kokina ekipāža ievēlās grāvī, bet skatītāji visu operatīvi nokārtoja un atgrieza sportistus trasē.
Sestdien Dmitrija Feofanova/Normunda Kokina ekipāža nesavaldīja auto un ieslīdēja grāvī. Sportistiem palīgā devās skatītāji, kuri, pieliekot kopīgus pūliņus, nogādāja auto atpakaļ trasē.
Pirms tam līdzīgu likstu piemeklēja Madara Dīriņa/Ginta Lasmaņa ekipāža, bet, pateicoties spēcīgiem skatītājiem, abi sportisti nokļuva atpakaļ uz sniegotā ceļa.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Alūksnes apkārtnē norisinās Latvijas čempionāta rallijā pirmais posms. Pavisam kopā uz starta izgāja 95 ekipāžas, kas ir jauns sacensību rekords. Ekipāžas divu dienu laikā jāveic astoņi ātrumposmi ar kopējo garumu 103,44 kilometri. Sacensības ar diviem tumsas ātrumposmiem sāksās piektdienas vakarā, bet sestdien sportisti veic atlikušos sešus ātrumposmus.
Piektdien sacensības tika pārtrauktas pēc smagas avārijas pirmajā ātrumposmā (SS1). Negadījumā cieta 55. ekipāža no Igaunijas. Abi sportisti pēc avārijas nodoti mediķu aprūpē. Sacensību rīkotāji norādīja, ka tieši šis negadījums bija iemesls SS1 apturēšanai. Vēlāk sacensību organizatori informēja, ka sacensības ir atsāktas.
Pirmais starta numurs piešķirts Seskam/Francim ("SRT Proto 02"), bet nākamās piecas ekipāžas startēs ar "Rally2" automašīnām. Starp dalībniekiem būs arī Eiropas Rallija čempionāta braucējs Filips Alens, kuram šis būs pirmais ziemas rallijs, bet ar ceturto starta numuru trasē dosies igaunis Martins Volvers, kurš debitēs pie "Toyota GR Yaris Rally 2" stūres.
Rallija "Alūksne" ietvaros tiks aizvadīts arī Igaunijas rallija čempionāta pirmais posms, kurā par punktiem cīnīsies...
Tāpat rallija "Alūksne" ietvaros startēs arī Latvijas vēsturisko rallija automašīnu kauss, kur uz starta izies astoņas ekipāžas, bet Latvijas rallijsprinta kausa izcīņā startēs 15 ekipāžas.