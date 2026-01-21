Latvijas telpu futbolisti debijas Eiropas čempionātu Rīgā sāk ar spēcīgās Gruzijas sagraušanu
Latvijas vīriešu telpu futbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionātu telpu futbolā sāka ar uzvaru, A apakšgrupas cīņā ar 4:0 (1:0) pārspējot Gruziju.
Latvijas valstsvienības labā divus vārtus guva Edgars Tarakanovs, bet pa vienam precīzam sitienam padevās Germanam Matjušenko un Andrejam Baklanovam.
Latvijas izlase izvirzījās vadībā pēc spēlētām nepilnām trīs minūtēm, kad ar spēcīgu sitienu pretinieku vārtsargu pārspēja Matjušenko. Uzreiz pēc ielaistajiem vārtiem Gruzija devās pretuzbrukumā, bet Latviju no ielaistiem vārtiem glāba vārtsargs Rainers Mūrnieks. Mača devītajā minūtē bez pārkāpuma Tarakanovu nevarēja apstādināt Irakli Todua, kurš tika pie dzeltenās kartītes.
Puslaika izskaņā vēl par pārkāpumu pret Mūrnieku dzelteno kartīti nopelnīja Tornike Bukia, un puslaika pēdējās minūtes ievadā Mūrnieks atvairīja vēl Gruzijas brīvsitienu.
Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām četrām minūtēm Latvijas izlases pārsvaru dubultoja Tarakanovs, kurš precīzi izpildīja brīvsitienu. Divas ar pusi minūtes vēlāk Tarakanovs veiksmīgi apspēlēja pretinieku aizsargus un guva savus otros vārtus mačā. Pēdējā minūtē tukšos pretinieku vārtos raidīja Baklanovs, panākot 4:0 Latvijas labā.
Jau ziņots, ka trešdien pirmajā A apakšgrupas mačā Francijas un Horvātijas duelis noslēdzās neizšķirti 2:2. Turnīra turpinājumā Latvijas telpu futbolisti 25. janvārī spēkosies ar Franciju, bet 28. janvārī tiksies ar Horvātiju. Galvenais treneris Masimiljāno Bellarte sastāvā pulcējis spēlētājus no trīs pašmāju klubiem, kā arī komandām Beļģijā, Itālijā un Portugālē. Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas izlase aizvadīja 14 spēles, kurās izcīnīja septiņas uzvaras, divreiz cīnījās neizšķirti un piedzīvoja piecus zaudējumus.
Latvijā notiek tikai A apakšgrupas spēles, jo Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai. B apakšgrupas mači notiks Kauņā. Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisinās trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā.
Rīgā notiek A apakšgrupas spēles, kā arī tiks aizvadīts viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.
Latvijas telpu futbola izlase:
vārtsargi - Rainers Mūrnieks, Igors Labuts (abi - "Riga");
universālie spēlētāji - Andžejs Mickēvičs, Viktors Kuļepovs, Renards Ūdris, Vlads Rimkus, Germans Matjušenko (visi - "Riga"), Sergejs Motiļs, Toms Kristians Grīslis, Ņikita Jelagovs (visi - "Beitar"), Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Andrejs Baklanovs ("Genova", Itālija), Miks Babris ("Famalicao", Portugāle), Aleksandrs Kuļešovs ("Salaspils").