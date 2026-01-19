Biatlona kautiņā diskvalificētais Ilmārs Bricis atgriezies Latvijas izlasē
Biatlona treneris Ilmārs Bricis, kurš 2025. gada pasaules čempionāta laikā iesaistījās fiziskā konfliktā ar Andreju Rastorgujevu, izcietis sev piespriesto diskvalifikāciju un atgriezies izlases treneru korpusā, ziņo "sportacentrs.com".
Jau ziņots, ka pēc atgriešanās no 2025. gada pasaules čempionāta biatlonā ar šokējošu paziņojumu klajā nāca Latvijas vadošais biatlonists, Andrejs Rastorgujevs. Par iepriekš viņam nozagtām slēpēm sportistam izcēlies konflikts ar tā brīža izlases treneri Ilmāru Brici, kas pārraudzis kautiņā. Rezultātā Rastorgujevam tika lauzts pirksts, kas lika priekšlaicīgi noslēgt 2024./2025. gada sezonu. Tāpat viņam traumēja plecu.
Par abu konfliktu resorisko pārbaudi uzsāka policija, bet pats Bricis uzrakstīja atlūgumu Latvijas Olimpiskajai vienībai. Incidentu izskatīja Biatlona integritātes vienība (BIU), kas Brici diskvalificēja uz sešiem mēnešiem. Tikmēr Latvijā kādus papildus soda mērus vismaz līdz šim Bricis saņēmis nav.
Tiek vēstīts, ka Bricis savu diskvalifikāciju jau ir izcietis - tā viņam noslēdzās ar šī gada 18. janvāri. Uzreiz pēc diskvalifikācijas izciešanas viņš akreditēts darbam nākamajā Pasaules kausa posmā Čehijas Nove Mesto trasē ar Latvijas izlasi kā viens no treneriem - portālam "sportacentrs.com" atklājis Latvijas Biatlona federācijas prezidents Kaspars Sakniņš.
Nedz viņš, nedz Bricis nekomentēja, vai pieredzējušais treneris, kurš pirms tam aizvadīja veiksmigu sportista karjeru, dosies uz Milānas olimpiskajām spēlēm. Pirms nepilna mēneša Latvijas Biatlona federācijas (LBF) izziņotajā valstsvienības sastāvā dalībai 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Briča vārds treneru korpusā nebija atrodams.
Pasaules kausa posms Nove Mesto gaidāms no 22. līdz 25. janvārim. Tas kļūs par pēdējo Pasaules kausa posmu pirms olimpiskajām spēlēm. Sportisti sacentīsies klasikā, individuāli jauktajā stafetē, jauktajā stafetē un masu startā. Pēc olimpisko spēļu beigām gaidāmi vēl trīs posmi - Somijas Kontiolahti, Igaunijas Otepes un Norvēģijas Lillehammeres trasēs.
Nove Mesto nestartēs Latvijas vadošais biatlonists Andrejs Rastorgujevs, kurš tieši iesaistījās konfliktā ar Brici. Kā norādīja sportista pārstāve Anda Podziņa ziņu aģentūrai LETA, tad viņa nestartēšana Čehijā nav saistīta ar Ilmāra Briča atgriešanos treneru korpusā.
"Rastorgujevam ir savs individuāls treniņprocess, kas iepriekš ir izplānots kopā ar treneriem, un viņš pēc Pasaules kausa posma Rūpoldingā aizbrauca uz treniņnometni. Ar Briča atgriešanos vai neatgriešanos tam nav nekāda sakara." Rastorgujevs pēc treniņnometnes dosies uz olimpiskajām spēlēm.