Šilovs atvaira 30 metienus "Penguins" uzvarā pār "Oilers", Balinskim lielākais spēles laiks karjerā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 30 metienus, palīdzot Pitsburgas "Penguins" vienībai ar 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) pārspēt Edmontonas "Oilers" komandu. Uzvarēja arī Floridas "Panthers", kuras rindās pie liela spēles laika tika Uvis Balinskis.
Šilovs šajā mačā tika galā ar 30 no 32 metieniem, atvairot 93,8% raidījumu. Šosezon Šilovs laukumā devies 23 spēlēs, kurās izcīnījis deviņas uzvaras, bet piedzīvojis tikai sešus zaudējumus pamatlaikā, atvairījis 89,4% metienu, vidēji spēlē vārtos ielaidis 3,00 ripas un ticis pie vienas "sausās" spēles.
Pirmā perioda trešajā minūtē 37 sekunžu laikā "Penguins" guva trīs vārtus, divreiz izceļoties Entonijam Mantam un reizi - komandas kapteinim Sidnijam Krosbijam. Otrā perioda sākumā Džeiks Volmans vienus vārtus mazākumā mājiniekiem atguva, uz ko "Penguins" atbildēja ar Rikarda Rakela un Jevgēņija Malkina precīziem metieniem, panākot pārliecinošu 5:1. Noslēdzošajā trešdaļā viesiem vēl vienus vārtus guva Jegors Činahovs, bet "Oilers" rindās trāpīgs metiens Meta Savoja kontā.
"Blue Jackets" pārspēj Dalasas "Stars"
Otrs NHL latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien palika uz rezervistu soliņa, bet viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" savā laukumā ar 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) pārspēja Dalasas "Stars" vienību. Džets Grīvzs mājinieku vārtos atvairīja visus 28 metienus, tiekot pie savas pirmās "sausās" spēles šajā sezonā un trešā tāda mača karjerā. Vienīgos vārtus "Blue Jackets" rindās guva Zeks Verenskis.
"Penguins" ar 61 punktiem 50 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas sestajā vietā, bet "Blue Jackets" ar 53 punktiem ieņem 15. pozīciju 16 komandu konkurencē.
Balinska un Vilmaņa pārstāvētā "Panthers" pēcspēles metienos pieveic "Jets"
Uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē ceturtdien izcīnīja Latvijas aizsarga Uvja Balinska un uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas izbraukumā pēcspēles metienu sērijā pieveica Vinipegas "Jets" vienību. Pēdējo divu gadu čempione "Panthers" bija pārāka ar 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:0).
Balinskis spēlēja 23 minūtes un trīs sekundes, no kurām vienu minūti un 20 sekundes mazākumā un 32 sekundes vairākumā. Latviešu aizsargs statistikā atzīmējās ar vienu bloķētu metienu un neitrālu lietderības koeficientu.
Vilmanis spēlēja astoņas minūtes un 49 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, uzvarēja vienīgajā iemetienā un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mača 39. minūtē Sems Benets pēc Metjū Tkačaka piespēles vadībā izvirzīja "Panthers", bet mājinieki izlīdzinājumu panāca pēdējās trešdaļas piektajā minūtē, kad Džonatans Tēvzs uzbrukuma zonā atņēma ripu Balinskim un piespēlēja to uz vārtu priekšu, kur nekļūdīgs bija Kouls Perfeti. Uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā viesiem vārtus guva Antons Lundels un un Sems Reinhārts, kamēr "Jets" rindās neprecīzi bija Kails Konors un Maikls Šaiflī.
Iepriekšējo divu sezonu čempionvienība "Panthers" Austrumu konferencē ar 55 punktiem 49 spēlēs ieņem desmito vietu un nākamo spēli aizvadīs svētdienas agrā rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Minesotas "Wild" hokejistiem.