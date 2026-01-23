Ilggadējais Latvijas izlases basketbolists Kristaps Janičenoks ticis pie jaunas darbavietas
Bijušais Latvijas izlases basketbolists un Latvijas Basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks sācis darbu 2025. gada vasarā atjaunotajā "Olimpisko Sacensību aģentūrā", vēsta portāls "Delfi".
2025. gada 26. augustā Latvijas Olimpiskā komiteja vēstīja, ka atjaunojusi darbību nodibinājumam "Olimpisko Sacensību aģentūrai". Tika ziņots, ka LOK paspārnē esošajai aģentūrai uzticēs tādu svarīgu notikumu rīkošanu kā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (LJO) un īpaši gaidāmo 2031. gada Eiropas Jaunatnes Olimpiskais festivālu (EJOF) Liepājā.
Organizācijas vadība tika uzticēta bijušajai Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei, bet bijušais Latvijas izlases basketbolists Kristaps Janičenoks tajā sācis darbu kā sporta pasākumu un partnerību koordinators. Viņam uzticēta Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizatoriskā un tehniskā nodrošināšana, tāpat Janičenokam jāstrādā pie jaunu pasākumu un projektu izstrādes, potenciālo sadarbības partneru un atbalstītāju tirgus izpēti, to uzrunāšanu projektu atbalstam un citiem ar jaunatnes kustību un izglītības projektiem saistītajiem pienākumiem, komentē LOK.
42 gadus vecais Janičenoks līdz 2019. gadam profesionāli spēlēja basketbolu tādās komandās kā "Brocēni"/LMT, "Skonto", Ljēžas "Basket", Bonnas "Telekom Baskets", Venēcijas "Umana" (arī citās Itālijas komandās), "Baronā", "VEF Rīga" un BK "Ventspils". Ar Latvijas izlasi viņš spēlējis veselos sešos Eiropas čempionāta finālturnīros, ar to 2017. gadā iegūstot piekto vietu. Tieši pēc šī finālturnīra Janičenoks noslēdza gaitas valstsvienībā.
Pēc basketbolista karjeras beigām Janičenoks pievērsās sporta funkcionāra darbam. Vispirms viņš bija Latvijas Basketbola līgu direktors, bet vēlāk 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā izpilddirektors. Šo amatu viņam gan nācās pamest pēc sēšanās pie stūres reibumā, apskādējot uz ielas stāvošu auto. Eiropas čempionātā viņš darbojās brīvprātīgā statusā, bet viņa lietas iztiesāšanā galīgais spriedums vēl nav paziņots - nesen Janičenoku sodīja ar viena mēneša cietumsodu un pieciem gadiem bez autovadītāja apliecības, taču šo spriedumu iespējams pārsūdzēt.