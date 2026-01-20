VIDEO: gandrīz sešu gadu laikā pirmais vārtsargu kautiņš NHL! Tas neglābj Balinska un Vilmaņa "Panthers" no zaudējuma
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis un Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" piedzīvoja zaudējumu.
"Panthers" savā laukumā ar rezultātu 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) piekāpās Sanhosē "Sharks". Balinskis spēlēja 19 minūtes un septiņas sekundes, no kurām divas minūtes un 59 sekundes vairākumā un 53 sekundes mazākumā. Latviešu aizsargs izpildīja trīs metienus vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, kā arī nopelnīja divu minūšu noraidījumu par kautiņu un sliktāko lietderības koeficientu komandā -4. Vilmanis spēlēja astoņas minūtes un 46 sekundes, mazākumā laukumā pavadot 53 sekundes. Uzbrucējs vienreiz meta pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, bet viņa lietderības koeficients bija -1.
Šajā spēlē "Panthers" rindās atgriezās uzbrucējs Metjū Tkačaks, kuram augustā tika veikta pievilcējmuskuļa operācija, tomēr tas nepalīdzēja vienībai tikt pie uzvaras. Mājinieku vienīgos vārtus guva Ētu Luostarinens, bet "Sharks" sastāvā Vils Smits, Vinsents Dešarnē, Marlo Ferraro un Bārklejs Gudrovs, kurš ripu raidīja tukšos vārtos.
Trešā perioda sākumā pie rezultāta 1:3 izcēlās nopietns konflikts starp komandām, kas rezultējās vārtsargu kautiņā - Sergejs Bobrovskis pārslidoja pāri visam laukumam, lai mēģinātu izrēķināties ar Sanhosē vārtu vīru Aleksu Nedeljkoviču. Sākotnēji abu komandu spēlētāji aiz Sanhosē vārtiem viens otru iegrūda bortos (Evanss Rodrigess iegrūda apmalē Vinsentu Dešarnē, kurš bija klupinājis Mekiju Samoskeviču), un konfliktā iesaistījās Nedeljkovičs. Bobrovskis pārslidoja pāri un uzsāka kautiņu ar savu kolēģi pretējos vārtos, taču neviens precīzs sitiens nesekoja, un abu kautiņš ātri vien beidzās. Jāpiemin, ka tobrīd laukumā atradās Sandis Vilmanis.
Abiem vārtsargiem piesprieda piecu minūšu noraidījumu par kaušanos un divu minūšu noraidījumu par savu vārtu pamešanu. Tāpat jāpiebilst, ka šis kļuva par pirmo vārtsargu kautiņu NHL kopš 2020. gada februāra, kad kautiņā iesaistījās Maiks Smits un Kems Talbots. No abiem kautiņā iesaistītajiem tieši Nedeljkovičs aizvadīja labāku spēli, atvairot 35 no 36 "Panthers" hokejistu metieniem. Savukārt Bobrovskim 20 atvairīti metieni no 23. Ceturtos vārtus Sanhosē jau guva, kad Bobrovskis bija nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.
Iepriekšējo divu sezonu čempionvienība "Panthers" Austrumu konferencē ar 53 punktiem 48 spēlēs ieņem 12. vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Vinipegas "Jets" hokejistiem.