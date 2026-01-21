Merzļikins slimības dēļ tiek nomainīts "Blue Jackets" zaudējumā, Girgensons palīdz uzvarēt "Lightning"
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē laukumā pavadīja tikai vienu trešdaļu, bet viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Blue Jackets" savā laukumā ar 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) piekāpās Otavas "Senators", ciešot pirmo neveiksmi jaunā galvenā trenera Rika Bounesa vadībā. Merzļikins laukumā devās pamatsastāvā un pirmajā periodā tika galā ar pieciem no septiņiem pretinieku metieniem, atvairot 71,4% raidījumu. Latvieti nomainīja apslimšanas dēļ.
UPDATE: #CBJ goaltender Elvis Merzlikins (illness) is questionable to return.— CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) January 21, 2026
Rick Bowness also said they knew this morning that Elvis Merzlikins was battling illness, but he felt better pregame and wanted to play. Ended up only going the first period.— Jeff Svoboda (@JacketsInsider) January 21, 2026
Bowness: "I give him credit for trying to play. He's a fighter." #CBJ
Otrajā trešdaļā "Blue Jackets" vārtos stājās Džets Grīvss, kurš mača turpinājumā atvairīja 12 no 13 pretinieku metieniem jeb 92,3% raidījumu. "Senators" rindās vārtus guva Tailers Klevens, Tims Šticle, Ridlijs Greigs un Breidijs Tkačaks, kurš mača izskaņā ripu raidīja tukšos mājinieku vārtos. "Blue Jackets" rindās vienīgais precīzais metiens Šona Monahana kontā.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Blue Jackets" ar 51 punktu 49 spēlēs ieņem 15. vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Dalasas "Stars" hokejistus.
Citā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru. "Lightning" savā laukumā ar 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) pārspēja Sanhosē "Sharks", izcīnot punktus jau 14. spēlē pēc kārtas.
Girgensons laukumā pavadīja 15 minūtes un 34 sekundes, no kurām 52 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, uzvarēja vienā no pieciem iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mājiniekiem divus vārtus guva Brendons Heigels, kura kontā arī rezultatīva piespēle, ar 1+1 katrs atzīmējās Džeiks Gencels un Entonijs Sirelli, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Ņikita Kučerovs. "Sharks" rindās vienīgais precīzais metiens Tailera Tofoli kontā.
"Lightning" ar 66 punktiem 48 spēlēs ir Austrumu konferences līdervienība un nākamo spēli aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Čikāgas "Blackhawks" hokejistiem.