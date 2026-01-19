Apstiprināta lielākā olimpisko spēļu delegācija Latvijas vēsturē
Latvijas Olimpiskā komitejas Izpildkomiteja pirmdien apstiprinājusi lielāko olimpisko spēļu delegāciju Latvijas vēsturē, Olimpiādē Latviju pārstāvot 65 sportistiem.
Latvija tiks pārstāvēta deviņos sporta veidos, un Latvijas sportisti sacentīsies 29 disciplīnās, no kurām četrās dalība atkarīga no sasniegtajiem rezultātiem olimpisko spēļu laikā.
Latvija tiks pārstāvēta biatlona sieviešu un vīriešu konkurencē, bobslejā divniekos un četriniekos, daiļslidošanā vīriešiem, distanču slēpošanā gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, hokejā vīriešu konkurencē, kalnu slēpošanā sieviešu un vīriešu konkurencē dažādās disciplīnās, kamaniņu sportā vieninieku un divnieku disciplīnās gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē, kā arī jauktajā stafetē, skeletonā vīriešiem, kā arī šorttrekā vīriešiem trīs disciplīnās.
LOK vēsta, ka galīgais delegācijas sastāvs vēl var mainīties pēc LOK Izpildkomitejas gala lēmumiem nedēļas beigās.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš izcēla, ka dalība Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ar līdz šim lielāko Latvijas delegāciju ir apliecinājums Latvijas sporta sistēmas attīstībai.
"Šāds delegācijas apjoms ir ilgtermiņa plānošanas, aktīva ikdienas darba un ciešas sadarbības rezultāts. Tas nav viena lēmuma vai viena gada panākums - tas ir pastāvīga dialoga rezultāts, dialoga starp sporta nozari un valsts institūcijām," teica Lazdiņš.
Delegācijā papildus 65 sportistiem ieskaitīti arī treneri, apkalpojošais personāls, ārsti un fizioterapeiti, mediju un satura komandas, delegācijas vadība un amatpersonas, kopā sastādot 137 personas.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.
Latvijas sportisti, kuri iekļauti Latvijas delegācijā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēles:
Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers (visi - biatlons), Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme (visi - bobslejs), Emīls Indriksons, Marta Andžāne (abi - skeletons), Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Jānis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Roberts Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis (visi - hokejs), Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova (visi - kamaniņu sports), Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis (visi - distanču slēpošana), Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis (visi - kalnu slēpošana), Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs (abi - daiļslidošana), Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš (abi - šorttreks).