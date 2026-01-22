Renārs Birkentāls izcīna karjeras labāko rezultātu ar devīto vietu Pasaules kausa posmā saīsinātajā individuālajā distancē
Latvijas biatlonists Renārs Birkentāls ceturtdien Čehijā Pasaules kausa sestā posma ievadā 15 kilometru saīsinātajā individuālajā distancē ieņēma devīto vietu, bet Edgars Mise un Aleksandrs Patrijuks ierindojās attiecīgi 85. un 95. pozīcijā.
Pirmo trīs vietu ieguvēji ugunslīnijās aizvēra visus mērķus, un uzvaru izcīnīja francūzis Ēriks Pero, kurš sasniedza finišu pēc 36 minūtēm un 30,6 sekundēm. Otrajā vietā, atpaliekot 41,8 sekundes, viņam sekoja tautieti Emiljēns Žakelēns, bet itālis Lukass Hofers zaudēja 54,1 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Birkentāls pirmajās divās ugunslīnijās kļūdījās pa vienai reizei, bet nākamajās divās aizvēra visus mērķus un finišā piekāpās uzvarētājam divas minūtes un 31,9 sekundes. Ieņemot devīto vietu, viņš sasniedza savu karjeras labāko rezultātu līdz šim.
Mise pirmajā šaušanā guļus pieļāva vienu kļūdu, šaušanā stāvus neaizvēra trīs mērķus un nākamajās divās ugunslīnijās kļūdījās vēl vienu un divas reizes, finišā zaudējot uzvarētājam septiņas minūtes un 47,6 sekundes.
Savukārt Patrijuks pirmajā šaušanā kļūdījās vienu reizi un otrajā pieļāva četras kļūdas. Turpinājumā viņš otrajā šaušanā guļus neaizvēra vēl trīs mērķus un noslēdzošajā ugunslīnijā stāvus šāva garām divas reizes, finišā atpaliekot no Pero par 11 minūtēm un 8,5 sekundēm.
Andrejs Rastorgujevs šajā posmā nestartē, lai gatavotos Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm.
Pasaules kausa sestais posms piektdien turpināsies ar 12,5 kilometru saīsināto distanci sievietēm, sestdien paredzētas jaukto pāru un jaukto komandu stafetes, bet svētdien tiks aizvadītas sacensības ar kopēju startu.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc posma Nove Mesto no 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.