"Bijām tuvu divas reizes!" Aļona Ostapenko atklāj mērķus sezonas pirmajam "Grand Slam"
Latvijas pirmā rakete tenisā Aļona Ostapenko otrdien pēc uzvaras Austrālijas atklātā čempionāta vienspēļu pirmajā kārtā sacīja, ka turnīra sākums vienmēr esot grūts, un izteica cerību uz vēl saturīgāku sniegumu turpinājumā.
"Pirmā kārta vienmēr ir grūta," pēc uzvaras sacīja Ostapenko. "Pretiniece labi darbojās garajās izspēlēs un kopumā spēlēja ļoti labi. Esmu apmierināta ar to, kā noslēdzu maču, neskatoties uz to, ka ļāvu viņai atspēlēties no 1-5 līdz 4-5."
Otrajā kārtā Ostapenko pretiniece būs Sjiņjui Vana (WTA 43.) no Ķīnas, kura pirmajā mačā ar 6-3, 6-3 pieveica kvalifikāciju pārvarējušo ukrainieti Anhelinu Kaļiņinu (WTA 178.). "Pretiniece ir laba spēlētāja un mūsu mačā noteikti būs gaidāmas vairākas situācijas ar sitienu apmaiņām, jo viņai patīk izpildīt spēcīgus sitienus," savu nākamo pretinieci raksturoja Ostapenko, kurai šī bija pirmā uzvara pēc sešu zaudējumu sērijas vienspēlēs. "Domāju, ka varam sagaidīt labu cīņu."
Latvijas pirmā rakete norādīja, ka sagatavošanās posms jaunajai sezonai noritējis labi, lai gan viņa pēdējās divas spēles zaudējusi. "Tās nenospēlēju savā līmenī, lai gan pati spēle nekur nebija pazudusi," sarunā ar medijiem teica Ostapenko. "Treniņos viss izdevās, un tagad šī pārliecība jāpārnes kortā."
Ostapenko sezonas pirmajā "Grand Slam" piedalīsies arī dubultspēlēs, kur pārī ar taivānieti Suveju Sji ir izliktas ar trešo numuru. Pirmajā kārtā Latvijas/Taivānas dueta pretinieces būs Olīvija Gadeki no Austrālijas un amerikāniete Dezirē Kravčika.
Kā norādīja Ostapenko, viņas un Sji duetam ir izveidojusies laba savstarpējā sapratne, sportistes viena otru labāk jūt un spēj palīdzēt partnerei nepieciešamajās situācijās. "Jo vairāk kopā spēlējam, jo labāka komanda esam," sacīja Latvijas vadošā tenisiste. "Ceram beidzot šeit izcīnīt "Grand Slam" titulu, kam bijām tik tuvu pagājušajā gadā divas reizes."
Ostapenko "Australian Open" piedalās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu. Pērn par Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva amerikāniete Medisona Kīza, kura finālā ar 6-3, 2-6, 7-5 pārspēja ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas.