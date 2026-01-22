Skandāls Lietuvā: vairākkārt dopingā pieķertais labākais svarcēlājs Didžbalis var zaudēt arī olimpisko bronzas medaļu
Olimpisko medaļu ieguvušais Lietuvas svarcēlājs Aurims Didžbalis atkal iekūlies nepatikšanās. Starptautiskā testēšanas aģentūra paziņojusi, ka 2016. gada 13. augustā iesniegtā parauga atkārtotajā analīzē konstatēta aizliegta viela. 2016. gada olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro Didžbalis izcīnīja bronzas medaļu.
Lietuvas Antidopinga aģentūra paziņojusi, ka spēlētāja organismā atklāts metandienons (danabols). Tādējādi Didžbalis var zaudēt savu olimpisko medaļu.
Šī nebūt nav pirmā reize, kad Didžbalis pieķerts dopinga lietošanā. Pirmo reizi tas notika jau 2012. gadā, un viņam nācās šķirties ne tikai no Eiropas čempionāta sudraba medaļas, bet arī izciest divu gadu diskvalifikāciju un izlaist olimpiskās spēles Londonā, vēsta Lietuvas raidsabiedrība LRT.
Atgriežoties sportā, Didžbalis 2014. gadā izcīnīja pasaules čempionāta bronzas medaļu, bet 2015. gadā kļuva par Eiropas čempionu. Sportists vēlreiz tika apsūdzēts muskuļu masas palielināšanu veicinošā SARM S-22 lietošanā, kad 2017. gada decembrī pasaules čempionātā izcīnīja sudraba medaļu. Šoreiz sods bija bargāks, un viņam piemēroja astoņu gadu diskvalifikāciju, kā arī atņēma pasaules čempionāta medaļu.