Seska ekipāžas Alūksnes rallijā izstājas pēc avārijas priekšpēdējā posmā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci sestdien Latvijas čempionāta rallijā pirmajā posmā - rallijā "Alūksne" - izstājās priekšpēdējā no astoņiem posmiem.
Seska ekipāža pēc sešiem veiktiem ātrumposmiem kopvērtējumā atradās pirmajā vietā, taču septītajā posmā uztriecās apsnigušam akmenim, nolaužot vienu no aizmugurējiem riteņiem. Latvijas ekipāža nevarēja turpināt sacensības un izstājās.
☹️Pēc 6 no 8 posmiem vadībā, SS7 un @RallyAluksne mums diemžēl beidzas šādi. Atspiedāmies pret kupenu, bet tur labi noslēpts akmens.— Mārtiņš Sesks (@MSesks) January 24, 2026
📸 @RallyAluksne, Dmitrijs Nicipors pic.twitter.com/1fT3m1t4gk
Par uzvarētāju kļuva Igaunijas pilots Karls Martins Volvers, kurš kļuva par līderi pēc Seska izstāšanās. Viņš par minūti un 14 sekundēm pārspēja Polijas pilotu Aronu Domžalu, bet labāko trijnieku noslēdza britu pilots FIlips Alens.
No Latvijas ekipāžām labāko rezultātu sasniedza Jānis Vorobjovs un Artūrs Žeibe, kuri zaudēja igaunim nedaudz vairāk divas minūtes.
Divu dienu laikā ekipāžas veica astoņus ātrumposmus ar kopējo garumu 103,44 kilometri.